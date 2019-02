Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 1 al 4 Febbraio : Il grande Calcio internazionale su DAZN vedrà tutte le partite, in esclusiva, della Liga spagnola, tra cui spicca Barcellona – Valencia (sabato alle 18:30), quelle della Ligue 1 francese, oltre a una selezione di partite di Ligue 2 e di Championship inglese. LA SITUAZIONE - Distanze consolidate tra le prime tre della Liga col Barca capolista che, dopo la brillante rimonta col Siviglia, ospita un Valencia in...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 25a Premier e 20a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 9 incontri in esclusiva tra il 1 e 4 Febbraio 2019 Premier LEAGUE 7 match validi per la 25ma giornata (6 live e uno in differita) “Supermatch” domenica all’Etihad Stadium: MANCHESTER CITY-ARSENAL ore 17.30, Sky Sport Football e Sky Sport Uno (live anche in 4K HDR per i clienti Sky) Bundesliga 4 partite in diretta della terza giornata di ritorno <img style="float: left; margin: ...

Calcio Estero - Giovinco saluta la MLS e va in Arabia Saudita : Calcio estero, Giovinco finisce in Arabia Saudita – Dopo aver scritto pagine di storia nella MLS, precisamente a Toronto, Sebastian Giovinco saluta il Calcio a stelle e strisce per abbracciare il football Saudita. Per anni è stato il calciatore italiano più pagato al mondo (superato poi da Pellè e dai suoi contratti cinesi a molti […] L'articolo Calcio estero, Giovinco saluta la MLS e va in Arabia Saudita proviene da Serie A News ...

Calcio estero; Coppa d’Asia : é l’ora della finale : Siamo arrivati all’atto finale: venerdì avremo il nome della nazionale vincitrice di Coppa d’Asia.Nella prima semifinale, che vedeva opposte l’Iran e il Giappone, é stata quest’ultima, un po’ a sorpresa visto il cammino fino ai quarti di finale, ad avere la meglio. L’Iran, che fino a quel punto non aveva subito neppure una rete, ha retto nel primo tempo, ma nella ripresa ha incassato tre goal senza riuscire ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 24a giornata Premier : Calcio Estero SKY Sport Premier LEAGUE 3 incontri in DIRETTA ESCLUSIVA tra il 29 e il 30 gennaio 2019 Turno infrasettimanale per la 24ma giornata, con Higuain pronto al debutto in Premier con la maglia del Chelsea Turno inconsueto per il campionato...

Calcio estero; Copa America 2019 : ecco i gironi : Resi noti i gironi della Copa America 2019, che si giocherà in Brasile dal prossimo 14 giugno (finale prevista il 7 luglio).Dodici squadre al via, di cui dieci sudAmericane e due ospiti, che in questa edizione saranno Giappone e Qatar.Scopriamo i gironi nel dettaglio:Gruppo ABrasileBoliviaVenezuelaPerù Gruppo BArgentinaColombiaParaguayQatar Gruppo CUruguayEcuadorGiapponeCile Quella in programma la prossima estate sarà la ...

Calcio estero; Coppa d’Asia : é il giorno delle sorprese : Fino a ieri ció che era mancato in questa Coppa d’Asia erano le sorprese: tutte partite tirate fino all’ultimo é vero, ma alla fine a spuntarla sono sempre state (ad eccezione del Vietnam con la Giordania) le squadre più quotate.Nelle due partite di ieri invece le sorprese sono arrivate eccome: nella partita delle 14.00, il Qatar ha sconfitto la più quotata Corea del Sud, indicata da tutti gli esperti come una delle probabili ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 19a giornata Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport 5 incontri in esclusiva tra il 25 e 27 gennaio 2019 Bundesliga Seconda giornata di ritorno Ferma la Premier League inglese, su Sky Sport fari puntati, per il Calcio Estero, sulla Bundesliga tedesca. Nel weekend si giocano le gare della seconda giornata di ritorno e saranno...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 25 al 28 Gennaio : Il grande Calcio internazionale su DAZN vedrà tutte le partite, in esclusiva, della Liga spagnola, quelle della Ligue 1 francese, oltra a una selezione di match del quarto turno della FA Cup inglese, tra cui spicca il big match Arsenal – Manchester United...

Calcio estero; Coppa d’Asia : ecco le prime due semifinaliste : Sono iniziati ieri i quarti di finale di Coppa d’Asia e continueranno anche oggi con le ultime due sfide in programma.Nella prima sfida, quella tra Vietnam e Giappone, hanno prevalso quest’ultimi grazie alla rete su rigore del classe 1998 Ritsu Doan al 57′. Oltre che per il risultato però, questa sfida verrà ricordata come la prima della storia in Coppa d’Asia ad aver visto la presenza del VAR, utilizzato per ben due ...

Calcio estero; Definiti i quarti di finale in Coppa d’Asia : Conclusi, con le due partite di ieri, anche gli ottavi di finale in Coppa d’Asia. Arabia Saudita a parte, che era comunque impegnata in uno scontro molto complicato con il Giappone, non vi sono state molte sorprese. Tra le squadre qualificate per i quarti di finale, forse solo il Vietnam era difficilmente pronosticabile, visto che ha chiuso il suo girone da terzo e ha dovuto superare la Giordania negli ottavi, squadra che aveva impressionato nel ...