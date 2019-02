Calcio | calendario 2019 | date e programma di tutti gli eventi Europei Under21 | Champions

Champions League Calcio - il calendario del 2019 : date e programma dagli ottavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Europa League Calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sedicesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Serie A Calcio femminile 2019 : classifica - calendario e squadre : Serie A calcio femminile 2019: classifica, calendario e squadre Quella 2018/2019 è la prima stagione in cui il campionato italiano di Serie A femminile è organizzato dalla FIGC. Dalla stagione 2015/2016 vi partecipano 12 squadre. La prima e la seconda classificata si classificano alla UEFA Woman’s Champions League, le ultime quattro squadre retrocedono invece in Serie B (conosciuta fino alla stagione 2012-2013 come A2). LEGGI ...

Serie A Calcio - programma 2-4 febbraio : orari e calendario del fine settimana. Come vederle in tv e streaming : Il campionato di Serie A 2018-2019 di calcio proseguirà questo fine settimana con la ventiduesima giornata, terzo turno del girone di ritorno. Le partite in programma si giocheranno tra sabato 2 e lunedì 4 febbraio, con diverse sfide intriganti e più di uno scontro d’alta classifica. Ad aprire la giornata saranno Empoli e Chievo, nella sfida delle ore 15.00 di sabato 2 febbraio. Nel secondo anticipo si affronteranno Napoli e Sampdoria alle ...

Calcio - calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

Tabellone Coppa Italia Calcio 2019 : gli accoppiamenti e gli incroci in semifinale. Calendario - programma - orari e tv : Tra martedì 29 e giovedì 31 gennaio si disputano i quarti di finale della Coppa Italia 2019 di calcio, sono in programma partite secche da dentro o fuori che mettono in palio quattro pass per le formazioni vincitrici: chi si impone in questi scontri diretti può proseguire la propria avventura nel torneo, chi perde viene ovviamente eliminato dalla competizione. In caso di parità al termine dei 90 minuti di gioco regolamentari si disputeranno i ...

Calcio femminile - Coppa Italia oggi (30 gennaio) : calendario - orari e tv dei quarti di finale. Il programma completo : Tempo d’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Calcio femminile. oggi si scende in campo e le otto compagini andranno a caccia del risultato pieno per mettere una serie ipoteca sulla qualificazione alle semifinali. Come previsto dal regolamento, Juventus, Fiorentina Women, Milan e AS Roma disputeranno il primo incontro in trasferta visto il piazzamento dello scorso campionato. Ad aprire le danze, alle ore 13.00, saranno le ...

