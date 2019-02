Calabria | tre incendi intimidatori al Minerva Club Resort | ' Lo Stato ci aiuti

Aeroporto dello Stretto - il Governo approva l'ordine del giorno di Siclari : 'lo scalo di Reggio Calabria potrà diventare strategico come ... : Vigilerò sull'attività del Governo affinché la volontà politica, manifestata accogliendo il mio odg, diventi prima possibile Legge", conclude Marco Siclari. Aeroporto dello Stretto, il Governo ...

Roma-Reggio Calabria - Udicon accusa Trenitalia : "In ritardo quasi l'80% dei Frecciargento" : Una tratta sotto accusa per ritardi endemici. E la richiesta di un tavolo tecnico insieme al Ministero e all'autorità per i trasporti per discutere della questione. L'associazione di consumatori ...

In Calabria 166 organizzazioni criminali attive con oltre 4mila affiliati : L'esportazione del crimine in zone del Centro e Nord Italia ormai assoggettate alle modalità 'ndranghetistiche di gestione di interi settori dell'economia, della finanza, dell'industria è un fenomeno ...

Anno giudiziario - a Reggio Calabria oltre al personale manca perfino il Palazzo di giustizia : Non ci sono magistrati, mancano i cancellieri e pure il Palazzo di giustizia, i cui lavori sono iniziati più di 10 anni fa, ancora non è stato completato. Per la terza volta consecutiva, la cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario a Reggio Calabria si è tenuta non in Tribunale ma nei locali della Scuola allievi carabinieri. L’intervento del presidente della Corte d’Appello Luciano Gerardis parte proprio con la polemica sull’“anomalia ...

Calabria - trentenne si suicida in un dipartimento dell'Unical : Nella serata di questo giovedì 24 gennaio in Calabria, nel cosentino, si è consumata una terribile tragedia. Un giovane di circa 30 anni si è infatti suicidato mentre si trovava all'interno dell'Università della Calabria. Al momento non state rese note ancora le sue generalità. Sul posto si sono recati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso, e le forze dell'ordine che hanno iniziato tutte le ...

Maltempo Calabria : pioggia nello Stretto di Messina [GALLERY] : 1/5 ...

Reggio Calabria - tre anni di carcere per violenza privata al rampollo dei clan Giovanni Tegano : Tre anni di carcere per il rampollo della cosca di Archi, periferia nord di Reggio Calabria. Con l’accusa di violenza privata aggravata dal metodo mafioso, è stato condannato Giovanni Tegano, nipote del boss omonimo, ex latitante ed ergastolano, ritenuto uno dei mammasantissima della ‘ndrangheta reggina. Lo ha deciso il gup al termine del processo con il rito abbreviato accogliendo le richieste del sostituto procuratore della Dda Walter ...

Calabria - tre incendi in 15 giorni nel resort dell’imprenditore Suave. Il sindaco di Trebisacce : “Iniziativa mafiosa” : Il primo incendio il 29 dicembre, l’ultimo il 9 gennaio. Tre intimidazioni in meno di quindici giorni. Siamo nella Sibaritide, in Calabria, e la vittima è l’imprenditore turistico Luigi Sauve, proprietario del Minerva resort Club, una delle maggiori strutture ricettive della costa jonica cosentina. Due giorni prima di San Silvestro le fiamme hanno distrutto la sala Giunone, poche ore prima che questa venisse addobbata per ospitare il ...

Allerta Meteo - altre 24 ore di neve al Sud : Puglia e Sicilia le Regioni più colpite - si imbiancherà anche Reggio Calabria [MAPPE] : 1/59 Le nevicate previste nel pomeriggio/sera ...

Capodanno - Coldiretti : in Calabria in oltre 4 mila scelgono l'agriturismo : Un ulteriore e significativo segnale - conclude - delle grandi potenzialità che ha l'agroalimentare calabrese che da tempo traina l'economia della nostra regione sui mercati anche nazionali ed esteri"...

Capodanno - Coldiretti : “In Calabria oltre 4000 scelgono l’agriturismo” : Saranno oltre 4mila gli ospiti per Capodanno a tavola negli agriturismi calabresi spinti dalla tendenza a ricercare la buona tavola sempre di più qualificata con pietanze prelibate che prediligono il “Made in Calabria” agroalimentare grazie all’impegno e alla ricerca degli agrichef di Campagna Amica che hanno adeguato la propria offerta anche alle nuove esigenze. Questa la stima di Coldiretti sulla base delle indicazioni degli agriturismi di ...

"Calabria nel cuore" e Kreusa - premiati tre crosioti eccellenti : Ad arricchire ulteriormente la serata, diversi momenti musicali e spettacoli folk. Andiamo per gradi. L'Associazione ' La Calabria nel cuore', guidata dalla presidente Lucia Passavanti, " ha ...

"Calabria nel cuore" e Kreusa - premiati tre crosioti eccellenti : Ad arricchire ulteriormente la serata, diversi momenti musicali e spettacoli folk. Andiamo per gradi. L'Associazione ' La Calabria nel cuore', guidata dalla presidente Lucia Passavanti, - ha esordito ...

Insomnia - lo show di Beppe Grillo fa tappa in Calabria : tre le date : Confermati ben 4 spettacoli di Beppe Grillo in Calabria a marzo 2019 . Il comico genovese sarà con il nuovo spettacolo Insomnia giorno 11 marzo al Teatro Metropol di Corigliano , il 12 al Teatro Politeama di Catanzaro ...