Bova | Che bello recitare Armani la nostra vera icona di stile

(Di sabato 2 febbraio 2019) Interpretare una delle icone delloitaliano nel mondo è una bella responsabilità. Se l'è presa Raoulche nella miniserie Made in Italy, prodotta da Taodue e in programmazione per il prossimo autunno su Canale 5 sarà Giorgio. Per interpretarlo ha rischiato tutto, anche i capelli: "Ho rischiato di perderli perché con le decolorazioni si stavano bruciando, ma non riuscivamo ad arrivare alla sua tonalità di grigio. Volevano mettermi una parrucca ma io volevo essere autentico e ho chiesto di continuare a decolorare", ha raccontato da Los Angeles, dove è stato ospite di Filming Italy, la rassegna organizzata da Tiziana Rocca per far conoscere al mondo hollywoodiano i talenti e i luoghi cinematografici del Bel Paese.Una toccata e fuga nella città californiana perchédeve tornare da Alma. Da pochissimo infatti l'attore è diventato papà della sua quarta figlia. ...