Bimbo ucciso di botte | rabbia ai funerali | parenti del padre contro la madre | via scortata

Bimbo ucciso a Cardito - lacrime e applausi per l'ultimo saluto a Giuseppe : L'arcivescovo di Pompei: "Il dolore ci stringe l'anima e ci toglie il respiro". Quando la mamma del Bimbo entra in chiesa sale la tensione

Bimbo ucciso a Cardito - la madre si difende : ?«Sono rimasta immobile per lo choc della violenza» : Di fronte allo scioccante spettacolo dei suoi due figli pestati con furia dal compagno e agonizzanti, è rimasta come bloccata in una sorta di trance emotiva, incapace anche di soccorrere i...

Napoli. Bimbo ucciso - oggi i funerali : 05.17 Si terranno oggi i funerali del Bimbo di 7 anni ucciso dal compagno della madre a Cardito, nel Napoletano. Le esequie si svolgeranno alle 15:30 nella chiesa di San Giuseppe a Pompei, città del padre del piccolo. La madre intanto si giustifica per non essere intervenuta in difesa dei figli (anche la sorellina della piccola vittima ha subito un pestaggio), era sotto shock, dice, e non riusciva a muoversi. E' quanto avrebbe detto ai pm.