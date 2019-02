Bimbo ucciso a Cardito | lacrime e applausi per l' ultimo saluto a Giuseppe

Bimbo ucciso a Cardito - lo strazio di mamma Valentina : «Io - impietrita e incapace di salvarlo» : «Tony era cambiato. Impercettibilmente, ma lo avevo avvertito. Ero presa da sensazioni che mi angosciavano, ma senza un motivo preciso». Dopo giorni di silenzio, Valentina Casa, la...

Napoli. Bimbo ucciso - oggi i funerali : 05.17 Si terranno oggi i funerali del Bimbo di 7 anni ucciso dal compagno della madre a Cardito, nel Napoletano. Le esequie si svolgeranno alle 15:30 nella chiesa di San Giuseppe a Pompei, città del padre del piccolo. La madre intanto si giustifica per non essere intervenuta in difesa dei figli (anche la sorellina della piccola vittima ha subito un pestaggio), era sotto shock, dice, e non riusciva a muoversi. E' quanto avrebbe detto ai pm.

Napoli - la madre del Bimbo ucciso dal patrigno : 'Non ho fatto nulla perché paralizzata' : "Ero immobile per lo shock". Sentita dagli inquirenti, Valentina Casa si è all'istante giustificata così. La Procura di Napoli Nord che conduce le indagini, sta valutando il ruolo di questa madre di 31 anni nell'omicidio del figlio Giuseppe di sette anni. Ad ucciderlo è stato il compagno, l'italotunisino Tony Essobti Badre, 24 anni, che da domenica si trova nel carcere napoletano di Poggioreale. L'uomo lo ha preso a pugni, calci e bastonato con ...

Bimbo ucciso a Cardito - parla la madre : 'Ero immobile per lo spavento' : Sono ancora accesi i riflettori sulla tragedia familiare accaduta domenica scorsa a Cardito, nel napoletano, dove un uomo di 24 anni, Tony Essoubti Badre, ha picchiato a morte il figlio della sua compagna di soli 7 anni. Il minore, di nome Giuseppe, secondo quanto riportato dalla stampa nazionale e locale, che cita le parole dell'omicida, sarebbe stato picchiato con calci e pugni dallo stesso uomo. Badre, nelle scorse ore, ha confessato il ...

Cardito - la madre del Bimbo ucciso : "Ero immobile per lo choc" : "Ero sotto choc, non sono riuscita a fare nulla, sono caduta in un blocco psico-fisico". Si è giustificata così davanti agli inquirenti Valentina, la madre del piccolo Giuseppe morto a causa delle percosse a Cardito.Mentre i suoi bimbi venivano pestati con furia omicida dal compagno 24enne Tony Essobti Badre, lei è rimasta bloccata in uno stato di trance. La 30enne, madre del bimbo di 7 anni ucciso e della piccola di 8 anni ricoverata ancora ...