Coez raddoppia a Roma - 2 concerti al Palazzo dello Sport : prezzi dei Biglietti in prevendita : Coez raddoppia a Roma: sarà al Palazzo dello Sport il 28 e il 29 maggio 2019. Mentre la prima data annunciata si avvia velocemente verso il tutto esaurito, per far fronte alla richiesta dei biglietti si rende necessario aggiungere un nuovo appuntamento. Coez sarà al Palazzo dello Sport di Roma anche il 29 maggio, secondo dei due live annunciati. I biglietti per la prima tappa sono già disponibili su TicketOne e nei punti vendita ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

James Bay e Zara Larsson in tour con Ed Sheeran - anche a Roma e Milano : info sui Biglietti in prevendita : James Bay e Zara Larsson in tour con Ed Sheeran, nel 2019. I due artisti si uniranno al cantautore britannico per la tournée mondiale che farà tappa in Italia per tre concerti a Roma, Milano e Firenze. James Bay e Zara Larsson saranno supporters di alcuni dei concerti di Ed Sheeran in programma quest'anno ma non di tutti: per quanto riguarda l'Italia, i fan che si recheranno ai concerti negli stadi di Roma e di Milano potranno assistere anche ...

Con tutto il cuore - Vincenzo Salemme in scena al Teatro Sistina di Roma : date - orari - Biglietti e recensione : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a “Con tutto il cuore”, la nuova divertentissima commedia scritta, diretta ed interpretata da Vincenzo Salemme che fa tappa al Teatro Sistina di Roma. A seguire trovate anche la nostra recensione di uno spettacolo in cui non mancheranno di certo le risate ed il divertimento per il pubblico Romano. Vincenzo Salemme torna al Teatro Sistina con una nuova divertente commedia: ...

Raddoppia il concerto di Daniele Silvestri a Roma per i 25 anni di carriera : info e Biglietti in prevendita : Continuano i programmi per i festeggiamenti dei 25 anni di carriera, con un nuovo concerto di Daniele Silvestri a Roma che si aggiunge a quello già annunciato per il mese di ottobre al Palazzo dello Sport. Si tratta di un nuovo live concepito per i 25 anni di carriera dell'artista, per la prima volta sul palco delle grandi arene indoor italiane dopo l'esperimento in Cose che abbiamo in comune nel quale ha raccolto anche alcuni amici con i ...

Roma : vendeva abusivamente Biglietti musei - chiusa agenzia turismo : Roma – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Borgo hanno dato esecuzione al provvedimento, ex art. 100 Tulps, con il quale il Questore di Roma ha ordinato l’immediata cessazione dell’attivita’ abusiva di agenzia di viaggi e turismo svolta da un 48enne extracomunitario. Lo straniero, per ben due volte e’ stato sanzionato per esercizio abusivo di agenzia di viaggi e turismo, ricevendo contestazioni amministrative ...

Biglietti Fiorentina-Roma - come acquistare i tickets per il match di Coppa Italia del 30 gennaio : Torna la Coppa Italia: appuntamento importante in questo fine gennaio per la seconda competizione del Bel Paese. Tutte a caccia di un trofeo, visto che il campionato sembra essere già in mano della Juventus. Ad affrontarsi mercoledì 30 gennaio alle ore 18 sono Fiorentina e Roma al Franchi di Firenze. Sfida che si preannuncia davvero spettacolare quella tra i viola e i giallorossi: i ragazzi di Pioli sembrano aver trovato la spinta giusta con ...

Alice Merton in Italia - in concerto a Roma e Milano : Biglietti in prevendita : Alice Merton in Italia per due concerti nel mese di maggio 2019. Sono stati annunciati gli spettacoli in programma per il tour europeo che nel 2019 porterà Alice Merton ad esibirsi anche nella penisola per due serate live a Roma e a Milano. Alice Merton in Italia si esibirà il 22 maggio all'Auditorium Parco della Musica della Roma, nella Sala Petrassi, e il 23 maggio ai Magazzini Generali di Milano, per gli unici due eventi nostrani del suo ...