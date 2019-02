BERLUSCONI | PROCESSO ESCORT AL VIA ' Cav pagò Tarantini per mentire' | giustizia irrompe

"Escort - BERLUSCONI pagò le bugie di Tarantini" : a Bari al via il processo : Lunedì 4 febbraio al via il processo contro l'ex premier. Secondo i pm "pagò centinaia di migliaia di euro in denaro, perché l'imprenditore mentisse ai magistrati che indagavano sulle escort portate nelle residenze estive"

Silvio BERLUSCONI "garantista" assicura il no di Forza Italia sul processo a Salvini : Silvio Berlusconi torna all'Aquila dopo anni e non nasconde la commozione. "Ho dentro di me un ricordo che non finirà mai di quei giorni del terremoto, delle famiglie che avevano perso i loro cari, delle famiglie che avevano perso la loro casa" ha detto il leader di Forza Italia che nell'anno del decennale del sisma è tornato per la 27/a volta nel capoluogo abruzzese, ma per la prima volta dalla fine dell'emergenza post-sisma ...

Ruby ter - BERLUSCONI e Bonasia a processo l’8 aprile : Prendera' il via l'8 aprile in Tribunale a Milano il processo a Silvio Berlusconi e all'ex infermiera Roberta Bonasia, di Nichelino, per corruzione in atti giudiziari in relazione al caso Ruby Ter. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Milano, gli avvocati difensori, Federico Cecconi e Stefano Tizzani, hanno rinunciato all'udienza preliminare e hanno chiesto il giudizio immediato. Una scelta processuale che potrebbe ...

Ruby ter - BERLUSCONI a processo 8 aprile : 22.55 Inizierà l'8 aprile 2019 in Tribunale a Milano il processo a Silvio Berlusconi e all'ex infermiera Roberta Bonasia, di Nichelino (Torino), per corruzione in atti giudiziari in relazione al caso Ruby Ter. Gli avvocati difensori,Cecconi e Tizzani, hanno rinunciato all'udienza preliminare e hanno richiesto il giudizio immediato. Lo scorso giugno il gup, che avrebbe dovuto pronunciarsi sul rinvio a giudizio del leader di FI, aveva restituito ...

Ruby ter - BERLUSCONI e l’ex infermiera Roberta Bonasia a processo per corruzione in atti giudiziari a Torino : Inizierà l’8 aprile 2019 in Tribunale a Milano il processo a Silvio Berlusconi e all’ex infermiera Roberta Bonasia, di Nichelino (Torino), per corruzione in atti giudiziari in relazione al caso Ruby Ter. Gli avvocati difensori, Federico Cecconi e Stefano Tizzani, hanno rinunciato all’udienza preliminare e hanno richiesto il giudizio immediato. Lo scorso giugno il gup di Torino, Francesca Christillin, che avrebbe dovuto pronunciarsi sul rinvio a ...

Processo Ruby - l'ex avvocato della ragazza : "Silvio BERLUSCONI pagò 5 milioni per il suo silenzio" : L'avvocato Verzini ha difeso Karina El Marhoug nel 2011: sostiene che l'operazione fu portata avanti da Ghedini e Luca Risso, ex fidanzato di Ruby, che ha avuto 2 milioni. L'operazione tramite una banca di Antigua

Il processo Mediaset - unica condanna per BERLUSCONI : ... una presenza operosa con una forte attività politica anche all'estero'. Ma la Cassazione lo condannò a 4 anni di carcere - di cui 3 condonati per l'indulto - sostenendo che fu 'l'ideatore del ...