Baywatch | ecco come si rimasterizza un vecchio telefilm

(Di sabato 2 febbraio 2019) Pronti a vedere la corsa al rallentatore di Pamela Anderson alias CJ Parkernon l’avete mai vista prima? O vedere Mitch Buchannon/David Hasselhoff salvare i malcapitati del mare in qualità senza precedenti? Se anche il vostro immaginario è stato segnato indelebilmente da, durante la sua messa in onda originale dal 1989, ora avrete la possibilità di rivedere tutti gli episodi rinverditi grazie a una qualità dell’immagine in alta definizione. A proporre questa speciale versione remastered è Spike, canale 49 del digitale terrestre, che dal 21 gennaio ha iniziato a trasmettere le puntate storiche del tutto rielaborate.Spiagge più dorate, cieli più intensi, succinti costumini rossi ancora più brillanti, ma anche colonna sonora completamente inedita per dare al tutto un gusto più contemporaneo. A occuparsene è stata la casa di produzione e distribuzione ...