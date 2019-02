Bankitalia | Visco | prospettive per economia meno favorevoli di un anno fa

Bankitalia - Visco : "Ancora incertezza su politica bilancio" : L'Itaila rallenta. "L' incertezza sulla politica di bilancio non si è dissipata" dice Ignazio Visco , governatore della Banca d'Italia, nel suo intervento al 25esimo Congresso Assiom Forex. Come ricorda ...

Bankitalia taglia le stime del Pil. Visco : più riforme per crescere : Brutte notizie per l’Italia: la crescita sta rallentando. Confermando i segnali negativi delle ultime settimane, nel suo rapporto sulle proiezioni macroeconomiche diffuso ieri Bankitalia ha rivisto al ribasso le stime di crescita del prodotto interno lordo per il 2018. Utilizzando i numeri del terzo trimestre di quest’anno, gli economisti di Via Na...