Autostrada del Brennero chiusa per neve : 12 km di coda sulla A22 : Autostrada del Brennero chiusa per neve: 12 km di coda sulla A22 Alcuni mezzi pesanti sono stati bloccati dal maltempo e il servizio strade ha difficoltà a raggiungerli, mentre gli automobilisti sono fermi sul tratto in direzione nord tra chiusa e Vipiteno. Bloccata in due punti anche la statale del ...

Maltempo in Alto Adige : Autostrada del Brennero chiusa per neve : A causa di Maltempo e neve in Alto Adige l’autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. Si registra una coda di 12 km. La statale del Brennero è attualmente bloccata a Mules e tra Vipiteno e il confine di Stato. Bloccata anche la statale della Val Venosta a Gomagoi. L'articolo Maltempo in Alto Adige: autostrada del Brennero chiusa per neve sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : in Alto Adige bloccato un tratto dell’Autostrada del Brennero A22 : L’intensa nevicata in atto sull’Alto Adige da questa mattina sta creando pesanti disagi alla viabilità. Sulla corsia nord dell’autostrada A22 del Brennero tra Fortezza e Vipiteno si è formata una coda di 10 chilometri causa una serie di mezzi pesanti rimasti bloccati dalla neve. La corrente veicolare procedere a forte rilento. La polizia stradale alla barriera di Vipiteno sta facendo defluire il traffico pesante sulle altre ...

Alessandria - bimba nasce in auto su una piazzola d'emergenza dell'Autostrada : I genitori stavano correndo in ospedale: il papà, guidato per telefono dal medico del 118, si è improvvisato ostetrico

A18 Autostrada della morte : scatta la mobilitazione per la grande protesta : Non sappiamo ancora se si deciderà di bloccare per protesta un tratto di autostrada ma non ci muoveremo se non prima otterremo delle certezze firmate dalla politica con una tempistica immediata. A ...

Rimangono senza benzina in Autostrada : le soccorre Sgarbi/ Video - Taranto : 'Siete delle capre! Ma Dio esiste' : Rimangono senza benzina in autostrada: le soccorre Sgarbi. Video, salvataggio nei pressi di Taranto: 'Siete delle capre! Ma Dio esiste...'

Autostrada A1 - chiusura notturna per l'uscita della stazione di Casalpusterlengo : Precipita dal terzo piano, muore un operaio 3 Ciclista travolto e ucciso, chiesti due anni per l'automobilista 4 Ai domiciliari viene sorpreso in compagnia di una coimputata, 22enne finisce in carcere ...

Bologna - autocarro incastrato nel cavalcavia dell'Autostrada : L'incidente a Casalecchio. L'autista soccorso dal 118. I tecnici sul posto per la verifica statica e dei danni riportati al ponte

A58-TEEM rimane fuori dall’emergenza cinghiali : i sottopassi consentono alla fauna di spostarsi da un lato all’altro dell’Autostrada [GALLERY] : 1/15 ...