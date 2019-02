Atletica | Mondiali 2019 | arrivano i primi convocati dell’Italia Pubblicati i criteri di

Atletica - Filippo Tortu sull’esordio ad Ancona : “Posso correre forte - il mio obiettivo sono i Mondiali a Doha” : E’ il giorno di Filippo Tortu e del suo ritorno alle gare. L’atleta nostrano si cimenterà quest’oggi ad Ancona, disputando i 60 metri indoor. Il velocista brianzolo ripartirà dopo una lunga pausa, visto che la sua ultima gara risale agli Europei di Berlino dello scorso agosto, dove chiuse al quinto posto nei 100 metri, in cui nel 2018 ha realizzato il primato italiano di 9.99. Il primo obiettivo di quest’anno per l’atleta delle ...

Atletica - Valeria Straneo : “Una nuova avventura con Baldini - la prima maratona in primavera. Poi ai Mondiali…” : Valeria Straneo si appresta ad affrontare il 2019 con rinnovato entusiasmo, la primatista italiana di maratona ripartirà sotto la guida tecnica di Stefano Baldini e guarda con ottimismo ai Mondiali di Doha, senza abbandonare il sogno di disputare le Olimpiadi di Tokyo 2020. La piemontese è tornata in gara lo scorso 2 dicembre, completando la 42 km di Valencia col tempo di 2h30:26, un ottimo riscontro visto che era reduce da due anni ...

Atletica - Mario Lambrughi : “In Italia scarseggiano gli allenatori professionisti. Sogno la finale ai Mondiali” : ESCLUSIVA OA SPORT – Mario Lambrughi è un atleta cresciuto per gradi. Fino a 17 anni praticava basket, senza eccellere, poi la decisione di cimentarsi con i 110 ostacoli nell’Atletica presso la pista di Vedano al Lambro (MB). Una pubalgia lo fermò per tutto il 2013. Da quel momento, insieme all’allenatore storico Simone Vimercati, maturò la decisione di provare i 400 hs: fu amore a prima vista. Il classe 1992 ha compiuto ogni ...

Atletica - Elena Vallortigara : “Mi sono sorpresa nel 2018 - che gioia i 2.02 metri. Olimpiadi un obiettivo - ma ai Mondiali…” : Elena Vallortigara è reduce da un’annata a due volti: prima è volata a 2.02 metri (seconda italiana di sempre), poi è stata eliminata in qualifica agli Europei dove era tra le favorite della vigilia per salire sul podio. Lo show di Londra in Diamond League, al termine di sette anni molto difficili, è una delle migliori prestazioni azzurre dell’ultimo decennio, arrivata tra l’altro nella stagione che ha anche regalato il 9.99 di ...

Atletica - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Diamond League - Golden Gala e Mondiali : Il 2019 si preannuncia particolarmente ricco per l’Atletica leggera, la stagione preolimpica sarà infarcita di diversi eventi e incomincerà a tutti gli effetti la corsa verso Tokyo 2020. Il calendario prevede diverse competizioni di punta dove i vari campioni si affronteranno per la conquista delle medaglie e dei titoli più importanti, ne vedremo delle belle sia nel corso della stagione indoor che di quella outdoor anche perché usciremo un ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Voglio l’oro ai Mondiali - il 2019 sarà fondamentale verso le Olimpiadi” : Gianmarco Tamberi si prepara a una stagione di riscatto, il 2019 deve essere l’anno della rinascita per il marchigiano che ormai ha recuperato definitivamente dall’infortunio del 2016 come dimostrano i voli a 2.33, 2.31, 2.30 effettuati sul finire del 2018 dopo il quarto posto degli Europei. Halfshave partirà per il Sudafrica tra un paio di giorni, a Potchefstroom si allenerà fino al 17 gennaio e poi si lancerà verso un’annata ...

Atletica - nasce la super sfida Europa-USA! Modello Ryder Cup dal 2019 - debutto a Minsk prima dei Mondiali : Una grande novità per il calendario internazionale di Atletica leggera: nel 2019 debutterà infatti lo scontro tra Europa e USA, una sfida totale sul Modello della Ryder Cup di golf, un duello titanico tra il Vecchio Continente unito sotto un’unica bandiera e la potenza a stelle e strisce. L’appuntamento è per il 9-10 settembre a Minsk (capitale della Bielorussia), nel rinnovato Stadio della Dinamo che prevede 22000 posti a sedere e ...

Atletica - i Mondiali 2023 si disputeranno a Budapest : prima volta per l’Ungheria : I Mondiali 2023 di Atletica leggera si disputeranno a Budapest (Ungheria), a ospitare l’evento sarà un nuovo stadio che verrà costruito sulla sponda est del Danubio e che avrà una capienza di ben 40000 posti. La capitale magiara era l’unica candida e così la IAAF ha ufficializzato oggi l’assegnazione della rassegna iridata (date ancora da definire). Si tratta di una prima volta assoluta per Budapest che ha però già dimostrato ...