Ascolti tv | Chi vuol essere milionario batte Superbrain | il colpaccio di Gerry Scotti

Ascolti TV | Venerdì 1 febbraio 2019. Al Milionario basta il 13.5% per vincere. Superbrain chiude con appena l’11.6% : Superbrain - Simona Ventura, Paola Perego, Max Giusti, Francesco Paolantoni e Nancy Brilli Su Rai1 Superbrain – Le Supermenti ha conquistato 2.558.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario ? ha raccolto davanti al video 2.960.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.731.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre ha ...

Il successo di Rocco Schiavone in Germania come Montalbano - boom di Ascolti per la serie con Marco Giallini : Il debutto di Rocco Schiavone in Germania è un successo. La serie con Marco Giallini è la prima italiana, dai tempi de La Piovra, ad andare in onda sul canale pubblico Ard e conquistare il pubblico tedesco. Secondo un comunicato stampa Rai, la prima puntata della stagione, "Pista nera", trasmessa il 26 gennaio, ha totalizzato 3,1 milioni di telespettatori con quasi il 12% di share. Cifre da capogiro che confermano l'alta qualità delle serie ...