Arresto cardiaco a scuola | grave 12enne a Bologna

Il fratellino di Yulen - caduto in un pozzo - morto a 3 anni per improvviso Arresto cardiaco : Oliver, il fratellino maggiore del piccolo Yulen, morì improvvisamente nel 2017 mentre si trovava in una spiaggia vicino a casa. Aveva solo tre anni, poco più dell'età del bambino che da oltre un giorno è a 75 metri di profondità dopo essere accidentalmente caduto in un pozzo.Continua a leggere

Tragedia nel napoletano : Michele perde la vita per un Arresto cardiaco a soli 24 anni : Michele Lucci aveva soltanto 24 anni: la sua esistenza si è spenta improvvisamente nella mattinata di ieri probabilmente in seguito ad un improvviso arresto cardiaco. La tragica scoperta Sabato 5 gennaio: quello che sarebbe dovuto essere l'ultimo weekend spensierato, a conclusione delle festività natalizie, si è trasformato invece in Tragedia per un giovane di appena 24 anni e per la sua famiglia. Siamo in Via Cuma, a Bacoli, dove Michele viveva ...

“Ho una forte emicrania” e poco dopo ha un Arresto cardiaco : mamma Laura muore a 32 anni : Laura Burns, mamma irlandese di 32 anni, è morta per un arresto cardiaco lunedì scorso. Il giorno prima aveva avuto una forte emicrania che l'aveva paralizzata e fatto perdere i sensi mentre era a letto con il figlio. "Ha sofferto di mal di testa per tutta la vita, ma questa volta è stato letale".Continua a leggere

Padova - Arresto cardiaco a 15 anni mentre va allo stadio : salvata dal medico dei rugbisti : Un arresto cardiaco ha rischiato di uccidere una quindicenne di Este, che si è sentita male mentre stava andando a vedere una partita di rugby a Padova. Alla richiesta di aiuto lanciata da alcuni passanti ha risposto il medico presente in campo, che si è precipitato sul marciapiede riuscendo a rianimare l’adolescente.Continua a leggere

Ha un Arresto cardiaco - i poliziotti delle volanti lo salvano con il defibrillatore

Catania - tragedia al liceo : studente di 17 anni muore per Arresto cardiaco : Il ragazzo è stato soccorso da insegnanti e compagni di classe prima dell'arrivo di un'ambulanza: purtroppo però i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.Continua a leggere

Fermo. Arresto cardiaco in Tribunale : uomo trasportato al Pronto Soccorso. IN AGGIORNAMENTO : Erano da poco passate le 10 quando un uomo, che questa mattina si era recato in Tribunale per alcune pratiche ha accusato un malore. Immediato l'arrivo sul posto dei sanitari della Croce Azzurra di ...