Aria ironica e venti di guerra | ecco l' Eliot degli anni Trenta

(Di sabato 2 febbraio 2019) "Sono ancora sconvolto. Ho incontrato la mia ex moglie in Wigmore Street un'ora fa, e ho dovuto alzare i tacchi, solo chi è stato un ricercato può sapere la vita cui sono costretto". Così scrive T.S.a Dorothy Pound, nel maggio del 1936, in una delle prime lettere riunite nell'ottavo volume, fresco di stampa, del suo immenso epistolario (Faber & Faber, pagg. 1100, sterline 50)., dopo diciottodi vita insieme, nel 1932 aveva dovuto suo malgrado allontanarsi dalla moglie Vivienne Haigh-Wood. Oppresso da una devastante instabilità emotiva, la sua vita allora era un incubo, sfociato tuttavia nella stesura del capolavoro La terra desolata. Ma il pensiero di lei lo perseguitava sempre, dal rancore ai sensi di colpa che continuavano a tormentarlo incruciali in cui viene presa dal fratello di lei la necessdecisione di ricoverarla in un istituto psichiatrico, dove ...