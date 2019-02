ilfogliettone

: Appendino ricattata, ex portavoce accusato di estorsione - - ilfogliettone : Appendino ricattata, ex portavoce accusato di estorsione - - zazoomnews : Estorsione alla sindaca Appendino nuove accuse per lex portavoce Pasquaretta: lavrebbe ricattata - #Estorsione… - zazoomblog : Estorsione alla sindaca Appendino nuove accuse per lex portavoce Pasquaretta: lavrebbe ricattata - #Estorsione… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Un ricatto nei confronti della sindaca di Torino, Chiara, di cui per piu' di due anni era stato il fidato braccio destro. Parlano di questo le nuove indagini nei confronti di Luca Pasquaretta, exdella prima cittadina costretto a lasciare Palazzo Civico, la scorsa estate, sull'onda dello scandalo della consulenza per una prestazione inesistente alla Fondazione del Salone del Libro. La Procura del capoluogo piemontese, che per la consulenza gia' gli contesta il reato di peculato, lo accusa ora di, ma anche di traffico di influenze illecite e turbativa d'asta.I carabinieri in forza presso la magistratura hanno provveduto a sequestrargli cellulare e computer al termine della perquisizione effettuata oggi presso la sua abitazione. I fatti contestati dal pm Gianfranco Colace, lo stesso dell'inchiesta sulla consulenza da 5 mila euro, soldi poi restituiti, ...