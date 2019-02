Anticipo Serie A, Juventus-Parma 3-3

Rallenta la Juve che viene fermata sul 3-3 dalall'Allianz Stadium. Da fuori area ci provano Kucka,due volte, e Cristiano Ronaldo.Al 32' sinistro di Khedira sul palo. Juve in vantaggio al 36'con Cr7 che, in caduta, riesce a calciare di destro e battere Sepe.Nella ripresa al 57' altro legno per Khedira. E' il preludio al raddoppio di Rugani in girata (62').Gli emiliani accorciano con Barillà (64'). Ronaldo di testa fa 3-1 con la doppietta personale (66'). Un tacco di Gervinho per il 3-2 (74'), lo stesso ivoriano al 93' firma il 3-3.(Di sabato 2 febbraio 2019)