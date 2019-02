Anticipazioni Una Vita e Il Segreto | confermate le puntate di domenica e martedì sera

Anticipazioni Una Vita : Susana decide di vendere la sua sartoria : Continua ad ottenere un grande successo la serie televisiva iberica Una Vita. Nelle puntate che il pubblico vedrà su Canale 5 tra qualche mese la sarta Susana Seler (Amparo Fernandez) avrà dei grossi problemi economici a causa del suo legame di parentela con Simon Gayarre. In particolare la pettegola di Acacias 38, dopo essere stata smascherata, non riuscirà più a guadagnare con la sua attività. Non riuscendo a trovare una soluzione la madre di ...

Anticipazioni Una Vita : Ursula insulta Donna Susana per vendetta : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, in onda da ormai tanti anni sulle reti Mediaset. Le Anticipazioni delle nuove puntate riguardano Ursula Dicenta, interpretata dall'attrice Montserrat Alcoverro. La nuova darklady, infatti, continuerà il suo piano di vendetta contro tutti i vicini di Acacias 38 che avevano osato umiliarla durante le festività di San Paulinos. Una Vita: Donna Susana chiede ...

Una Vita Anticipazioni : SUSANA CHOC - vuole vendere la sartoria a… : Clamorose decisioni in arrivo nelle future puntate di Una Vita: SUSANA Seler (Amparo Fernandez) deciderà infatti di vendere la sartoria alla perfida Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro). Scopriamo perciò la ragione che spingerà l’anziana donna ad agire in tale maniera… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto comincerà nel momento in cui Arturo Valverde (Manuel Reguiero), attraverso uno spettacolo di marionette, svelerà ai ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di domenica 3 febbraio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di domenica 3 febbraio 2019: Maria Luisa chiede a Lolita di lasciare Antonito, perché per lei ha rinunciato a un lavoro importante. La domestica però non le presta attenzione e dichiara al giovane Palacios il proprio amore davanti a tutti. Nel corso dell’esposizione dei gioielli Alday, Diego aggredisce Ursula e la insulta platealmente, dopodiché se ne va. Lo stesso Diego pensa che a sottrarre il diadema ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Trini muore! : Dopo aver dato alla luce la piccola Milagros, la Crespo avrà una crisi respiratoria. I soccorsi arriveranno troppo tardi.

Una Vita Anticipazioni dal 4 all’8 Febbraio 2019 : il ritorno di Felipe : anticipazioni Una Vita prossima settimana: Felipe torna ad Acacias 38 Dopo una lunga assenza, l’avvocato Felipe torna ad Acacias 38 proprio in onore della festa organizzata da Donna Rosina. Quest’ultima ha deciso di comunicare ai suoi amici di essere incinta di Liberto nel corso di un rinfresco. Nonostante ciò, le cose non filano assolutamente liscio. […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 4 all’8 Febbraio 2019: il ...

Una Vita Anticipazioni 1 febbraio 2019 : Blanca teme di essere rimasta incinta : Dopo i suoi continui capogiri, la Dicenta capisce che qualcosa non va e confida a Leonor di temere di aspettare un bambino.

Anticipazioni spagnole Una Vita : Trini muore a causa di Celia che tarderà a soccorrerla : Nuovo appuntamento dedicato alla famosa soap opera iberica “Una Vita”. Negli articoli precedenti avete sicuramente letto che nelle puntate che sono andate in onda sull’emittente televisiva LA 1 TVE in questi giorni, c’è stato un lieto evento. Si tratta della nascita della figlia di Trini Crespo e Ramon Palacios, che è venuta al mondo dopo tante complicazioni. Purtroppo, le ultime Anticipazioni non sono positive, perché l’attrice che ha ...

9-1-1/ Anticipazioni ultimi episodi 29 gennaio : Athena inizia una nuova vita? - Finale di stagione - : 9-1-1, Anticipazioni del 29 gennaio 2019, su Rai 2 in prima assoluta. Athena di nuovo in pista con gli affari di cuore: Bobby sarà quello giusto?

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : TRINI È MORTA!!! : Tragico colpo di scena nelle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita): nel corso del capitolo 940, andato in onda questo pomeriggio (giovedì 31 gennaio 2019), TRINI Crespo (Anita Del Rey) è morta improvvisamente. Facciamo quindi il punto della situazione per capire come si è arrivati a questa funerea svolta… Come abbiamo già anticipato ai nostri lettori, TRINI ha dato da poco alla luce la piccola Milagros, la figlia avuta dal marito Ramon ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Zelletta porta via una corteggiatrice a Ivan - Angela debutta : La registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne del 31 gennaio, è stata molto movimentata: le Anticipazioni apparse sul web fanno sapere che una corteggiatrice di Ivan Gonzalez ha ceduto alle avances del nuovo tronista Andrea Zelletta, decidendo di diventare una sua spasimante ufficiale. Viste le imminenti scelte di Teresa e Lorenzo, Maria De Filippi ha presentato al pubblico Angela Nasti, la ragazza che prende il posto della Langella ...

Anticipazioni Una Vita : Victor bacia Elvira tradendo Maria Luisa : Le Anticipazioni iberiche della soap Una Vita giunte fino a noi direttamente dalla Spagna rivelano che una giovane coppia tanto amata dal pubblico italiano subirà un grosso periodo di crisi. Infatti prossimamente verranno trasmesse in Italia le puntate in cui il giovane Victor tradirà la bella Maria Luisa. La vendetta di Elvira Simon, dopo aver ricevuto il perdono da sua moglie per i suoi tradimenti, deciderà di far funzionare il suo matrimonio. ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : una nuova maledizione mette a rischio le nozze di Antonito e Lolita : Lolita, promessa sposa ad un certo Ceferino, vorrebbe sottrarsi all'impegno ma teme la maledizione che pende sul suo capo.

Che Dio ci aiuti 5 - Anticipazioni quarta puntata : una clip in esclusiva : Che Dio ci aiuti 5, anticipazioni quarta puntata : una clip in esclusiva. Il Convento degli Angeli è di nuovo in subbuglio. Suor Angela e le altre devono fare i conti con un misterioso compratore che ...