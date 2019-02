Anthem Free to Play? Bioware ed Electronic Arts hanno rinunciato per questi motivi

Nuovi video di Anthem mostrano le attività disponibili in modalità Freeplay : Come riporta Gamingbolt, Nuovi filmati di Anthem sono emersi in rete per gentile concessione del programma EA Game Changers. Grazie a Datto (noto per la sua conoscenza del franchise di Destiny) e Arekkz Gaming, possiamo dare un'occhiata più da vicino alle diverse attività disponibili in Freeplay. Questo è il termine generico di Anthem per esplorare il mondo e completare attività separate dalla storia. Il Freeplay consiste di diversi eventi e ...