Anne Hathaway | Ho digiunato per essere accettata a Hollywood

Anne Hathaway : "Un tempo mangiavo a malapena pensando di dover avere un certo corpo. Ero piena di ansie e insicurezze" : Insicurezze ed ansie possono colpire chiunque, le stelle del cinema non fanno eccezione: a testimoniarlo è Anne Hathaway, bellissima attrice 36enne che ha confessato il suo passato difficile, come riporta People.Oggi la Hathaway si dice felice, madre del piccolo Jonathan (3 anni) e sostenuta dall'amore del marito Adam Shulman, ma gli esordi non sono stati facili neanche per lei: "Ho vissuto tutto malissimo molto tempo. Mentre la carriera ...

Anne Hathaway, 36 anni, si aggira a Hollywood da quasi vent'anni. Ma, spiega, imparare a stare sotto i riflettori non è stato per niente facile. L'attrice – che ha vinto un Oscar per Les Miserables, è mamma ...

Pretty Princess 3 : Anne Hathaway conferma il sequel del film : Pretty Princess 3 sarà presto realtà. A confermarlo è la stessa Anne Hathaway, durante un'intervista fatta al celebre show Watch What Happens live with Andy Cohen. In risposta alla telefonata di una spettatrice, che chiedeva alla Hathaway notizie sul futuro del franchise The Princess diaries, l'attrice ha prontamente risposto così: C'è una sceneggiatura per il terzo film. Io voglio farlo, Julie vuole farlo, Debra Martin Chase, la nostra ...

Anne Hathaway spiega perché non berrà alcol finché suo figlio non avrà 18 anni : Anne Hathaway dice basta agli alcolici, almeno fino a quando suo figlio avrà compiuto 18 anni. Ecco il buono proposito espresso dalla bellissima attrice, intervistata nel salotto di Ellen DeGeneres. Lo riporta, tra le varie testate, HuffPost USA. La Hathaway è diventata mamma del piccolo Jonathan oltre due anni e mezzo fa e oggi dichiara:Lo scorso ottobre ho deciso: basta alcol fin quando lui avrà bisogno di me. Sono una ...

Anne Hathaway : ‘Ecco perché Matthew McConaughey mi fa dimenticare le battute’ : “Io lo guardo, nessuno sta parlando e allora mi accorgo: ‘Oh, è la mia battuta! Ma perché l’ho dimenticata? perché sei bellissimo!’. Io ero semplicemente lì che lo guardavo, dimenticando le mie battute perché lui sembrava un modello“, parola di Anne Hathaway che ha così rivelato come girare con Matthew McConaughey sia difficile perché lui è talmente bello che guardandolo ci si distrae. E non si ricordano più le ...

Non toccare alcol per 18 anni. L'obiettivo che si è prefissata Anne Hathaway ha il sapore della sfida: ardua, certamente, ma che l'attrice americana può vincere grazie all'amore per suo figlio. Alla base del «fioretto», ...

Lo stagista inaspettato - stasera in tv la commedia con Robert De Niro e Anne Hathaway : Lo stagista inaspettato è finora l’ultimo film di Nancy Meyers, regista e sceneggiatrice cui si devono alcune delle più indovinate rom-com degli anni Duemila, come What Women Want e L’amore non va in vacanza. Stavolta la Meyers rimescola le carte e immagina una storia con la strana coppia Anne Hathaway e Robert De Niro. De Niro è Ben Whittaker, vedovo settantenne in pensione con una vita, inutile girarci intorno, vuota e noiosa. Per cui ...

Anne Hathaway : "Ecco come combattere l'ansia e lo stress" : L'indimenticata diva de Il Diavolo Veste Prada, in una recente intervista, rivela come combattere l'ansia e lo stress. Anche Anne Hathaway è consapevole che la frenesia e tutto quello che ne consegue, ...

Principe azzurro cercasi - Rai 2/ Streaming video del film con Anne Hathaway - oggi - 30 dicembre 2018 - : Principe azzurro cercasi, la trama e il cast del film in onda su Rai Due oggi, domenica 30 dicembre 2018 con Anne Hathaway.

Principe azzurro cercasi - trama e cast del film con Anne Hathaway : Si continua a sognare su Rai2 con Principe azzurro cercasi (The Princess Diaries 2: Royal Engagement) film del 2004 diretto da Garry Marshall, seguito di Pretty Princess del 2001, e in onda domenica 30 dicembre alle 21.05. Principe azzurro cercasi, trailer Principe azzurro cercasi, trama Mia Thermopolis, ormai diventata una splendida giovane donna, è pronta ad assumere il ruolo di Principessa di Genovia. Tuttavia, non appena trasferitasi nel ...

Pretty Princess - trama cast e curiosità del film con Anne Hathaway e Julie Andrews : Domenica 23 dicembre Rai 2 trasmette alle 21.05 il film“Pretty Princess”, per chi vuol già sentire aria di Natale e di fiaba a lieto fine. Nel cast, Anne Hathaway (la co-protagonista de “Il diavolo veste Prada”) nei panni reali della protagonista e Julie Andrews (l’intramontabile, prima e unica Mary Poppins) in quelli della nobile nonna. Pretty Princess trama Mia Thermopolis è un’adolescente goffa e poco popolare che ...

capelli. I rossi più belli per l'A/I 2018-2019

Modern Love cast stellare per la comedy Amazon da Anne Hathaway a Tina Fey e Dev Patel : Raccontare l'amore in tutte le sue forme con un cast stellare. Agevolato dal formato breve e antologico, sarà infatti una comedy con episodi da 30 minuti ciascuno diverso dall'altro, Modern Love la serie tv di Amazon è riuscita a mettere insieme un cast di tutto rispetto che a leggerli in fila sembrano più l'elenco dei presentatori dei premi di una serata di gala che i protagonisti di una serie tv. Ma in fondo è facile infilare le riprese ...