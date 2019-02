Anna | promessa sposa morta in ospedale Ipotesi shock | nessuno si sarebbe accorto che era

Testo de Le nostre anime di notte di Anna Tatangelo - l’amore e la promessa di non perdersi nel brano di Sanremo : Anna Tatangelo presenta Le nostre anime di notte al Festival di Sanremo 2019. La cantante, in gara tra i 24 Campioni scelti dalla commissione artistica presieduta da Claudio Baglioni, porta sul palco dell'Ariston il brano che anticipa il rilascio del nuovo disco di inediti, La fortuna sia con me. Una nuova Anna Tatangelo e un percorso diverso dal passato, per un disco 100% in linea con le sue volontà e con le sue aspettative. Anna non ha ...