Ancora sposata a 16 anni dal divorzio | saltano le nuove nozze

ilgiornale

: 02/02/2019 e ancora non sono sposata con Ezra Miller. Inaccettabile - forsebetta : 02/02/2019 e ancora non sono sposata con Ezra Miller. Inaccettabile - elborchoke : La Mari è una fan di Duterte, dice che se non fosse arrivato lui, i pilippini sarebbero tutti drogati. E poi la fig… - bumiebae : @luviezenj sembriamo una coppietta appena sposata manca ancora troppo :( -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Erano già state scelte la data, il 25 aprile, e la location: tutto era pronto per il matrimonio. Ma la coppia ha dovuto rinviare il momento del sì a data da destinarsi per un "piccolo" contrattempo. La donna infatti ha scoperto di esserecon il suo "ex" marito, dopo 16dal.La futura sposa ha appreso dall'ufficio matrimoni del comune di Roma che lei, originaria di Salerno, risultavasaltate quindi.Come riporta AdnKronos, la donna ha così deciso di fare causa al ministero della Giustizia per il risarcimento dei ddovuti alla mancata trascrizione e alle conseguentiannullate. Dal primo matrimonio, che risale al 1982, sono nati due figli. Ma dopodi litigi, la coppia aveva deciso di divorziare. A inizio 2004 il Collegio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Roma ha depositato in cancelleria la sentenza di ...