Anche Mosca sospende  il trattato anti-missili | «Pronti nuovi razzi | li schiereremo  se

Putin : Anche Mosca sospende trattato Inf : 11.34 anche la Russia sospende la propria partecipazione al trattato antimissili Inf che vieta i razzi a breve e media gittata. Dopo il passo indietro degli Stati Uniti dall'accordo del 1987,Putin ha annunciato in un incontro con i ministri della Difesa e degli Esteri che anche Mosca sospende l'accordo, che potrebbe essere cancellato tra sei mesi. La Russia svilupperà nuovi missili a breve e media gittata, anche ipersonici -ha detto ancora ...

Slittino naturale - Coppa del Mondo Mosca 2019 : Evelin Lanthaler vince sempre - sul podio Anche Gruber e Pinggera : Tre su tre, Evelin Lanthaler è davvero dominante nella Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale. Arriva la terza affermazione, sulla complicata pista russa in quel di Mosca: l’azzurra supera con 56 centesimi di vantaggio la padrona di casa Ekaterina Lavrenteva, mentre in terza posizione c’è una regolare Greta Pinggera, lontana 72 centesimi dalla compagna di squadra. Da sottolineare anche la performance di Alexandra Pfattner, ...

Vicino Mosca si costruisce la prima 'città felice' - attenta alla tecnologia ma Anche alle persone : Negli attuali e veloci sviluppi presenti in diverse città del mondo, si è sentita l'esigenza di proteggere i diritti digitali a livello globale e sviluppare politiche, strumenti e risorse in linea ...

Russiagate - Anche Mueller nel mirino di Mosca : «È un corrotto» : Robert Mueller, il procuratore speciale del dipartimento di Giustizia Usa, sarebbe a sua volta fra le vittime del Russiagate: le interferenze del Cremlino sulle elezioni americane del 2016, al centro ...