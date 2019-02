Amici - Rudy Zerbi in imbarazzo in studio : "Una figura di m***" - la De Filippi lo inchioda : Momento di imbarazzo ad Amici per il solito Rudy Zerbi. In studio per la sfida del ballerino Mowgly entra il giudice speciale Froz, stella della breakdance italiana e internazionale. Zerbi e Froz si erano già incrociati a Tu si que vales, quando il giudice lo bocciò pesantemente con un giudizio secc

Rudy Zerbi - figuraccia ad Amici 18 durante la sfida : Maria De Filippi spiega tutto : Amici 18, Rudy Zerbi protagonista della trasmissione in un modo o nell’altro Che Amici sarebbe se non ci fosse Rudy Zerbi a regalarci in ogni diretta qualcosa di suo. Che sia una figuraccia, che sia un attacco a qualche concorrente, che sia qualsiasi cosa insomma, purché lui ci sia. Ormai il simpatico giudice di Tú […] L'articolo Rudy Zerbi, figuraccia ad Amici 18 durante la sfida: Maria De Filippi spiega tutto proviene da Gossip e ...

Amici 18 - la vendetta di Rudy Zerbi : tutti gli allievi in sfida : Durante lo speciale del sabato di Amici 18, andato in onda oggi, Rudy Zerbi ha consumato la propria vendetta nei riguardi degli allievi che, impegnati nella protesta a favore del loro ex compagno Marco, eliminato da Timor Steffens, nel corso dell'ultima settimana, si erano rifiutati di fare lezione con lui poiché in disaccordo con la loro battaglia.Il tutto si è consumato dopo la seconda sfida a squadre vista oggi, vinta dalla squadra di ...

Amici - anticipazioni : lo scontro in diretta tra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi dopo il caso Alimenti : scontro al calor bianco ad Amici: sabato pomeriggio sarà Alessandra Celentano conto Rudy Zerbi. Le anticipazioni fornite dal blog specializzato Vicolo delle News ruotano intorno al destino di Gianmarco e Rafael, che dopo il caso di Marco Alimenti Zerbi vuole mandare in sfida. La Celentano si oppone,

Anticipazioni Amici - Rudy fa arrabbiare Alessandra : scontro acceso in trasmissione : Amici Anticipazioni, liti e discussioni infinite in puntata Attendiamo con ansia di vedere la nuova puntata di Amici 18 perché le Anticipazioni sul talent show diffuse dal Vicolo delle News sono ricche di colpi di scena. Certo, avremmo fatto volentieri a meno della polemica scatenata da Timor Steffens ma se è servita a dare un […] L'articolo Anticipazioni Amici, Rudy fa arrabbiare Alessandra: scontro acceso in trasmissione proviene da ...

Amici 18 : Rudy Zerbi rifiutato dai cantanti in segno di protesta : Amici 18: gli allievi rifiutano di fare lezione con Rudy Zerbi Continua l’agitazione nella scuola di Amici di Maria De Filippi: i ragazzi rivendicano il diritto allo studio. Nello speciale di sabato scorso Timor Steffens ha eliminato Marco Alimenti. La protesta dei ragazzi di Amici 18 non è legata all’eliminazione del ballerino, bensì alle modalità con cui è stata fatta. Rudy Zerbi si è schierato dalla parte di Timor Steffens, ...

C'è posta per te - Rudy Zerbi commenta Maria De Filippi dopo la figuraccia di Amici poche ore prima : La reazione di Rudy Zerbi che non ti aspetti. Il giudice di Amici, travolto dalle accuse dei telespettatori per il suo scontro con Giordana Angi durante il pomeridiano di sabato 19 gennaio, aveva provocato anche l'intervento di Maria De Filippi, che ha cercato di moderare i toni. Leggi anche: Zerbi

Amici 18 - Rudy supera ogni limite : Maria De Filippi si scusa con Giordana Angi : Rudy Zerbi contro Giordana Angi ad Amici 18, interviene anche Maria De Filippi Rudy Zerbi oggi ha davvero superato il limite ad Amici 18 e Giordana Angi glielo ha fatto notare in uno dei momenti più brutti del proprio percorso nella scuola. La ragazza infatti stava rischiando di uscire dal programma perché la sfidante Federica […] L'articolo Amici 18, Rudy supera ogni limite: Maria De Filippi si scusa con Giordana Angi proviene da Gossip e ...

Amici 18 - Giordana Angi criticata da Rudy Zerbi : “Scornacchi sempre” : Amici di Maria De Filippi: Rudy Zerbi attacca Giordana Angi Nella puntata di Amici 18 di sabato 19 gennaio il maestro di canto Rudy Zerbi si è scagliato contro Giordana Angi. Maria De Filippi ha dato il via alla prima sfida tra squadre e nella prima manche si sono confrontati Giordana Angi e Alvis contro Tish e Alberto Urso. Per Zerbi, Alvis e Giordana non hanno regalato una bella esibizione criticando nello specifico la ragazza: “Mentre ...

Amici - Rudy Zerbi umilia Giordana : il giudizio brutale - si scatena il caos da Maria De Filippi : Anticipazioni pesantissime sulla puntata di Amici di sabato 2019. Nello studio di Maria De Filippi, infatti, Daniel si salverà nella sfida decisiva. Le due squadre vengono infatti chiamate a decidere un allievo del team avversario da spedire in sfida in caso di sconfitta: Sparta sceglie Daniel, Aten

Amici - anticipazioni su sabato 12 gennaio : la clamorosa rivolta contro Rudy Zerbi : "Uno scandalo". Clamoroso ad Amici: secondo le anticipazioni del blog specializzato Vicolo delle News sulla puntata in onda sabato 12 gennaio sono tre i concorrenti eliminati. A sorpresa, lasciano il talent di Canale 5 Mimmi, Arianna e Giacomo Eva. Una "carneficina" che lascia molti telespettatori s

Alessandro Casillo e Giacomo Eva a rischio con la decisione di Rudy Zerbi nel daytime di Amici del 9 gennaio : Il fatto che il ballerino Marco abbia dimenticato il cellulare acceso all’interno della scuola ha portato la maestra Alessandra Celentano a prendere un provvedimento disciplinare per lui e per la sua squadra (Atene). La professoressa di ballo ha deciso che un tale comportamento è inaccettabile, per cui la squadra Atene partirà con meno due punti durante la sfida a squadre di sabato. Nel daytime di Amici del 9 gennaio abbiamo potuto assistere ...

Amici di Maria De Filippi - Rudy Zerbi in lacrime : ‘Non fatelo più’ : Ad Amici succedono cose impensabili, come vedere Rudy Zerbi, insegnante che il pubblico è abituato a vedere in atteggiamenti spesso rigorosi e severi, in lacrime. È successo su Instagram per la precisione: l’ex discografico, infatti, ha fatto una story mostrandosi commosso per quel che è avvenuto al di là delle telecamere. Amici di Maria De Filippi 2018 - 2019: chi sono gli allievi che hanno conquistato un banco ...

Amici - Rudy Zerbi in lacrime dopo la lezione : 'Non fatelo più' - il suo sfogo con gli occhi lucidi : lacrime ad Amici : Da Rudy Zerbi un appello 'con gli occhi lucidi' subito dopo la sua lezione nel daytime del talent di Maria De Filippi . A commuovere il severissimo giudice sono stati i complimenti ...