Amici 18 | lo speciale del sabato del 2 febbraio 2019 in diretta dalle ore 14 | 10

Amici 18 - lo speciale del sabato del 26 gennaio 2019 : Amici è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto quest'anno alla sua diciottesima edizione. Su Canale 5, ogni sabato, dalle ore 14:10, va in onda lo speciale di Amici, durante il quale assistiamo alla consueta sfida a squadre tra cantanti, ballerini e aspiranti allievi esterni. Lo speciale del sabato è condotto da Maria De Filippi.

Diretta Amici : speciale del sabato all'insegna di nuovi ingressi : Settimana movimentata quella nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Come molti di voi già sapranno, sabato scorso ci siamo lasciati con l'eliminazione dei ballerino Marco, da parte dell'insegnante di ballo Timor Steffens, con la seguente motivazione: preparazione inferiore rispetto agli altri ballerini presenti nella classe. Per questo tutti gli allievi, con lo scopo di far riammettere il loro compagno nella scuola, hanno deciso di ...

sabato 26 gennaio 2019, andrà in onda un nuovo speciale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi che, negli ultimi giorni, sta vivendo giorni di fibrillazione...Come già sappiamo, infatti, gli allievi della scuola hanno deciso di protestare apertamente contro la decisione di Timor Steffens di eliminare il ballerino Marco. Il motivo della contestazione risiede nel fatto che Steffens ha deciso di togliere la maglia di Amici a ...

Amici 18 Stash - la foto con una persona speciale : Miguel e Tish commossi : Le parole di Stash per una persona davvero speciale: la foto che piace ai suoi follower Stash Fiordispino ha saputo farsi conoscere ad Amici di Maria De Filippi e in generale in questi primi anni della sua carriera da leader dei The Kolors mostrando al pubblico tutti i lati del suo carattere. In effetti se […] L'articolo Amici 18 Stash, la foto con una persona speciale: Miguel e Tish commossi proviene da Gossip e Tv.

Amici 18 - lo speciale del sabato del 19 gennaio 2019 : eliminato Marco : ...

Elena d’Amario e Timor Steffens bellissimi insieme - serata speciale dopo Amici 18 : Amici 2019 news, Timor ed Elena insieme dopo la puntata: una grande intesa Timor Steffens ed Elena d’Amario hanno deciso di passare una serata divertente insieme dopo l’ultima registrazione di Amici 2019. Con loro anche gli altri ballerini del cast. Tutti credevano che l’insegnante sarebbe ritornato a casa una volta terminata la puntata (visto che […] L'articolo Elena d’Amario e Timor Steffens bellissimi insieme, ...

Diretta Amici : si riparte con lo speciale del sabato : Dopo la pausa natalizia, riprende oggi la messa in onda dello speciale del sabato di Amici di Maria De Filippi. Come di consueto si svolgerà la sfida tra la squadre Sparta e Atene, con le conseguenti sfide dirette in caso di sconfitta. Vediamo ora cos'è successo all'interno della scuola durante gli ultimi sette giorni. Anticipazioni Amici, puntata 12 gennaio 2019 La settimana all'interno della scuola più famosa d'Italia, è iniziata con una ...

Amici 18 - anticipazioni dello speciale del 12 gennaio 2019 : tre nuovi banchi assegnati e tre allievi esclusi : Amici 18: le anticipazioni del 12 gennaio 2019 ATTENZIONE SPOILERCambi importanti nella classe di Amici che rivoluzioneranno il corso del ...

Belen - dopo Iannone un altro sportivo nel cuore? La Rodriguez e la sua ‘Amicizia speciale’ con Lavezzi : Belen Rodriguez volta pagina dopo Iannone: la showgirl in Sudamerica ha incontrato Ezequiel Lavezzi, solo amicizia tra l’argentina ed il calciatore? Belen Rodriguez sta trascorrendo una lunga vacanza in Sudamerica, insieme ad un’allegra combriccola di amici. Oltre all’ex rugbista Martin Castrogiovanni, in questi giorni insieme alla showgirl c’è un altro volto conosciuto allo sport italiano. Ezequiel Lavezzi, ...