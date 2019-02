Allo smartphone gli italiani sono incollati a Youtube - Whatsapp e Facebook : (Foto: We Are Social) Abitudinari, amanti di Youtube e Whatsapp, con qualche speranza. Gli italiani online trascorrono ancora quasi due ore al giorno sui social media e sempre di più da mobile, tanto che persino l’ecommerce da smartphone comincia a fare meno paura. Molti gli spunti che arrivano dalla lettura del Digital 2019, il report lanciato dall’agenzia creativa We Are Social insieme alla piattaforma per il social media ...

23 giorni Allo smartphone pieghevole Huawei - l’invito MWC che non lascia dubbi : Abbiamo una data precisa di presentazione per lo smartphone pieghevole Samsung o comunque per un device del produttore cinese che abbia un display flessibile molto innovativo. Sono stati diffusi gli inviti alla stampa per un evento che avrà luogo, proprio come anticipato, a margine del più che noto Mobile World Congress di Barcellona, il 24 febbraio. La locandina dedicata all'evento per lo smartphone pieghevole Huawei è quella presente ...

Italia - 35 milioni passano due ore al giorno sui social/ Report Digital 2019 : utenti incollati Allo smartphone : Italia, 35 milioni passano due ore al giorno sui social. I dati del Report Digital 2019: sempre più utenti incollati allo smartphone.

Satispay permette ora di pagare tutti i bollettini direttamente dAllo smartphone : Satispay si aggiorna sul Google Play Store e permette di pagare tutti i bollettini direttamente dallo smartphone, evitando le code agli sportelli. Ecco la nuova funzionalità.

Audiweb : grazie Allo smartphone gli italiani navigano di più in Internet : Sono ormai lontani i tempi in cui gli italiani usavano poco Internet e i tanti servizi offerti dalla rete. grazie alla capillare diffusione degli smartphone, oggi i cittadini che accedono al web tramite browser mobile sono 22,5 milioni (il 69% degli utenti online), quelli che navigano tramite app installate sul proprio smartphone sono stati 27 milioni (l’82,6% degli utenti totali online). Sono questi i dati più rilevanti contenuti nella ...

Pericoli dAllo smartphone - il Tar ordina una campagna informativa entro 6 mesi : Secondo la sentenza del tribunale Amministrativo, Ambiente, Salute e Istruzione dovranno promuovere campagne sui possibili danni

Nuova sbirciatina Allo smartphone pieghevole Samsung al CES 2019 : la volta buona? : Lo smartphone pieghevole Samsung è di scena al CES 2019, non certo in un evento pubblico ma piuttosto in qualche meeting privato o comunque destinato a pochi eletti, in una sorta di anteprima della tecnologia che verrà, pensata per partner, produttori di cover e accessori e pochi altri. La notizia giunge dalla fonte asiatica TheInvestor: il device rivoluzionario sarebbe già stato mostrato, lasciando senza parole non pochi spettatori hi-tech: ...

Garmin presenta la nuova gamma di navigatori con Galileo - con supporto Allo smartphone : Garmin presenta al CES 2019 una nuova gamma di navigatori satellitari che integrano un sistema innovativo, supportato anche da Galileo. Si tratta dei modelli Drive 52, DriveSmart 55 e DriveSmart 65.

Eccovi il colorato kit musicale Sphero Specdrums da collegare Allo smartphone : Sphero Specdrums: anelli che riconoscono i colori su cui vengono poggiati e suonano note musicali attraverso i dispositivi Android/iOS collegati. Disponibili a partire da 65 dollari dal 15 gennaio.

RadiusLocker blocca automaticamente lo smartphone quando ci si Allontana con lo smartwatch : RadiusLocker è un'applicazione per la sicurezza che blocca automaticamente lo smartphone quando lo smartwatch dell'utente esce dal raggio di connessione, disattivando temporaneamente le funzioni di Smart Lock (volto, voce, impronta digitale, ecc.) fino a quando l'utente inserisce il PIN.