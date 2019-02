Al Phoenix Open la sfida Fowler-Thomas : ANSA, - ROMA, 02 FEB - sfida super tra Rickie Fowler e Justin Thomas nel Waste Management Phoenix Open di golf. In Arizona, nel torneo del PGA Tour, i due americani stanno dando vita a una sfida nella ...

Golf - PGA Tour : Rickie Fowler in testa da solo al Waste Management Phoenix Open dopo due giri : dopo il secondo giro del Waste Management Phoenix Open a portarsi al comando da solo è Rickie Fowler, che a Scottsdale completa il percorso in 65 colpi (sei sotto il par) e si trova complessivamente a -13. Per il momento si tratta di un bel riscatto del nativo di Anaheim, che nel primo torneo del suo 2019, il Farmers Insurance Open, aveva terminato al 66° posto. Fowler è inseguito da Justin Thomas: l’uomo del Kentucky, che ieri guidava ...