Al Centro Sociale Adriatico di Marzocca ' Il berretto a sonagli'

Bologna. Zona Barca : Fuga di gas in via Lorenzetti - accoglienza del Centro Sociale Rosa Marchi : I cittadini residenti in nove numeri civici di via Lorenzetti, in Zona Barca, al Quartiere Borgo Panigale-Reno, sono stati evacuati

Intesa : sociale - giovani a Centro piano : ANSA, - MILANO, 28 GEN - Società, ambiente, cultura, l'attenzione ai giovani e le progettualità per il futuro rappresentano le nuove frontiere del piano di impresa 2018-2021 di Intesa Sanpaolo. Una ...

Ritorna sul palco del Centro Sociale di Marzocca il "Teatro D'Inverno" : ... Pirandello, Compagnia UNITRE Montemarciano " 1 0 " "Il Club Delle Zitelle" Ass.ne Art.ca Culturale "Koinè" Gli spettacoli avranno inizio alle ore 17. Tutte le somme ricavate saranno devolute alla ...

Fiocco rosa al Centro Sociale ex Canapificio - a Caserta. E’ nata Angelle Amy - la figlia di Mariarita e Mamadou : La mamma, casertana, 31 anni lavora nel servizio legale. Il papà, 36 anni, Ivoriano, lavora come mediatore culturale

Modica - il Centro Sociale festeggia Santa Lucia : Il centro sociale Pietro Battaglia di Modica Sorda ha festeggiato oggi, 13 dicembre, la ricorrenza di Santa Lucia, come da tradizione.

Milano - occupazioni case abusive : nove arresti in area antagonista - sequestrati sede Centro Sociale e alloggi Aler : “Non sono occupazioni alla Robin Hood per dare casa a chi ne ha diritto. Il fine dell’equità sociale è solo una ipocrisia perché il gruppo antagonista non rispettava le graduatorie e assegnava le abitazioni ad amici e a chiunque potesse garantire un supporto al gruppo e allargare in questo modo la base del consenso nel quartiere”. Così il procuratore di Milano Alberto Nobili ha spiegato il sistema organizzato da alcuni appartenenti ...