Ai Campionati italiani di Cogne | Francesco De Fabiani e Caterina Ganz vincono i titoli

Sci di fondo - Campionati italiani Cogne 2019 : Francesco De Fabiani e Caterina Ganz vincono i titoli delle prove distance : Vanno a Francesco De Fabiani e Caterina Ganz i titoli assoluti distance messi in palio ai Campionati italiani in corso di svolgimento a Cogne. Il venticinquenne nato ad Aosta si è imposto nella 15 km a tecnica classica maschile, mentre la ventitreenne residente a Modena ha concesso il bis della prova sprint andando a vincere la 10 km, sempre a tecnica classica, femminile. De Fabiani, che ha concluso la prova in 39’04”, ha preceduto ...

Sci di fondo - Campionati italiani Cogne 2019 : i titoli nelle sprint vanno a Federico Pellegrino e Caterina Ganz : Prove di Coppa del Mondo a Cogne dove, in attesa della tappa del circuito maggiore, oggi vengono assegnati i titoli italiani della sprint in tecnica libera di sci di fondo: successi per Caterina Ganz tra le donne e come ampiamente prevedibile, per Federico Pellegrino tra gli uomini. Per la categoria Under 23 invece titoli a Chiara De Zolt Ponte e Simone Daprà. Nella finale femminile si impone Caterina Ganz, che precede Ilaria Debertolis, ...

Atletica – Campionati italiani Juniores e Promesse indoor : ad Ancona le sfide per i titoli tricolore : Atletica: Juniores in sfida ad Ancona per i titoli indoor Qualità, adrenalina e sfide avvincenti per la categoria under 20 nelle due giornate dei Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor di Ancona (2-3 febbraio). Al Palaindoor per la fascia d’età 2000-2001 saranno assegnati 26 titoli tricolori, equamente divisi tra uomini e donne. Il programma del weekend vede iscritti i due quattrocentisti che nella scorsa stagione hanno ritoccato ...

Sci di fondo – Campionati italiani Assoluti e Coppa Italia : tutto pronto a Cogne con Pellegrino e De Fabiani in gara : Pellegrino e De Fabiani, prove generali per la Coppa. Venerdì e sabato gli Italiani Assoluti a Cogne. Domenica la 20 chilometri aperta a tutti gli over 20 Quattro titoli Italiani in palio e i migliori interpreti della disciplina in pista. Cogne è pronta a ospitare il primo grande blocco di gare, in attesa della Coppa del Mondo del 16 e 17 febbraio. Ultime riunioni e ultimi dettagli da curare, poi tutti in pista per i Campionati Italiani ...

Sci di fondo - Campionati italiani 2019 : Federico Pellegrino e compagni gareggeranno a Cogne per testare la loro condizione : Lo sci di fondo italiano è protagonista nel prossimo weekend. Sulle nevi di Cogne andranno in scena gli Assoluti e questa rassegna rappresenterà un test per gli azzurri anche in vista della tappa di Coppa del Mondo prevista dal 16 al 17 febbraio. Si comincerà venerdì 1° febbraio con le qualifiche delle sprint a tecnica libera che poi porteranno ai nomi dei vincitori nella medesima giornata. In scena i migliori interpreti Italiani della ...

Taekwondo - i Campionati italiani Categorie Olimpiche si terranno a Pisa ad inizio marzo : Sarà il Palazzetto dello Sport di Pisa ad ospitare i Campionati Italiani Categorie Olimpiche 2019, che si terranno dal 2 al 3 marzo. La competizione vedrà gli atleti gareggiare nelle otto Categorie di peso previste dal programma olimpico: -49 kg, -57 kg, -67 kg e +67 kg in campo femminile, -58 kg, -68 kg, -80 kg, +80 kg in campo maschile. Lo scorso anno la manifestazione si era svolta a Fondi, nel Lazio, a metà gennaio. Il programma di gare ...

Atletica – Campionati italiani di prove multiple indoor : primati per Iapichino - Dester e Pezzolato : Campionati Italiani di prove multiple indoor, Iapichino, Dester e Pezzolato: primati e futuro La seconda giornata dei Campionati Italiani di prove multiple indoor a Padova è stata nobilitata da tre record giovanili. Il primato italiano dell’eptathlon juniores l’ha siglato Dario Dester (Cremona Sportiva Atl. Arvedi). Il diciottenne lombardo, compagno di squadra di Sveva Gerevini, ieri tricolore assoluta nel pentathlon, ha chiuso con ...

Atletica – Campionati italiani indoor : a Padova Cairoli si conferma sul trono nazionale delle prove multiple : Atletica, Padova: Cairoli ancora campione indoor delle prove multiple Ancora lui, senza ombra di dubbio. Simone Cairoli si conferma sul trono nazionale delle prove multiple. Il ventinovenne comasco dell’Atletica Lecco-Colombo Costruzioni ha vinto la gara assoluta di eptathlon nei Campionati italiani indoor, a Padova. È il suo quinto titolo tricolore in sala, dopo quelli conquistati sempre nell’impianto veneto nel 2014, 2015, 2017 e 2018. ...

Campionati italiani di ciclocross - Colledani e Teocchi al via della Club La Santa 4 Stage MTB Lanzarote : Nadir Colledani e Chiara Teocchi saranno in gara alla Club La Santa 4 Stage MTB Lanzarote, nelle Canarie, dal 26 al 29 gennaio A meno di due settimane dai podi dei Campionati italiani di ciclocross, gli atleti italiani del Team Bianchi Countervail scaldano i muscoli per l’esordio stagionale 2019 in mountain bike. Nadir Colledani e Chiara Teocchi saranno infatti in gara nella Club La Santa 4 Stage MTB a Lanzarote, Isole Canarie ...

Atletica – Campionati italiani di prove multiple indoor : Cairoli a caccia del titolo : Campionati Italiani di prove multiple indoor: Simone Cairoli a caccia del titolo a Padova Riflettori puntati su Simone Cairoli nel weekend dei Campionati Italiani di prove multiple indoor, a Padova sabato 26 e domenica 27 gennaio per il sesto anno consecutivo. È l’azzurro dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, decimo nel decathlon agli Europei di Berlino del 2018, l’atleta più atteso dell’evento tricolore che assegna sabato i ...

Ciclocross – Campionati italiani - Chiara Teocchi conquista una splendida medaglia di bronzo : L’élite del Team Bianchi Countervail protagonista a Milano con Zolder Pro disc. Settimo posto per Colledani nella gara maschile Obiettivo centrato per Chiara Teocchi ai Campionati Italiani di Ciclocross, domenica 13 gennaio. Sul tracciato dell’Idroscalo di Milano, al debutto tricolore fra le Donne Elite, la bergamasca del Team Bianchi Countervail equipaggiata con Zolder Pro disc ha concluso al terzo posto in 39’28”, ...