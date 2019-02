Acqua bollente e liquidi speciali | così si toglie  il ghiaccio dagli aerei In Italia neve

Botte al bimbo di 3 anni e Acqua bollente sul corpo per punirlo - nei guai mamma e 5 adulti : Sei adulti sono stati arrestati nello Stato del New Jersey per aver picchiato ripetutamente e anche gettato acqua bollente su un bambino di tre anni per punirlo. Tra le persone fermate c'è anche la mamma del bambino, una donna di 43 anni. Vivevano tutti insieme in una casa con altri cinque bambini.Continua a leggere

Acqua bollente e bastone di ferro in carcere il marito violento : A Casola di Napoli i carabinieri della stazione di Gragnano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della ...

Uccidono la figlia di 4 anni con l'Acqua bollente perché si è fatta la pipì addosso : Candice Diaz e il fidanzato Brad Fields sono stati condannati per l'omicidio della figlia di 4 anni, morta il giorno di capodanno dopo essere stata ustionata con acqua bollente.

Usa - fa la pipì addosso : uccisa di botte e con Acqua bollente - mamma patteggia la pena : Quella che si sta per raccontare è l'ennesima vicenda in cui a perdere la vita è una povera piccola vittima innocente e riguardante il fenomeno di cui si sente sempre più parlare, ovvero quello della violenza fisica su minori. Il drammatico episodio si è verificato negli Stati Uniti d'America, in Michigan, dove una bimba di appena quattro anni, la piccola Gabrielle, è stata brutalmente uccisa di botte ed è stata bruciata attraverso l'acqua ...