Acqua alta a Venezia | esonda il Sarno | piena del Serchio

Maltempo - Acqua alta a Venezia : toccati i 111 cm d’altezza sul medio mare : acqua alta nella notte a Venezia: raggiunti i 111 cm d’altezza sul medio mare. Era prevista una marea di 120 cm ma l’allentarsi del vento di scirocco ha limitato l’innalzarsi dell’acqua della laguna. Si è trattato di un codice arancio – marea molto sostenuta – che ha comportato l’allagamenti del 12% del selciato del capoluogo lagunare. Un nuovo fenomeno è previsto in mattinata ed è segnalato dal Centro ...

Acqua alta a Venezia : 99 cm questa mattina - disagi nei collegamenti : Acqua alta a Venezia: questa mattina sono stati toccati i 99 cm alle 08:25 e si sono registrati disagi nei collegamenti tra isole e i principali snodi di collegamento con la terraferma, come piazzale Roma e stazione. Ulteriori disagi potrebbero verificarsi nuovamente nella serata, a causa del maltempo e dell’atteso vento di scirocco, che dovrebbe provocare una marea attesa di 120 cm alle 23. Medesima situazione attesa alle 08:55 di domani ...

Carige : Di Maio fa nomi 'colpevoli' disastro. Ira Caltagirone : Acqua Marcia distrutta dallo Stato : Il vicepremier torna ad attaccare la vecchia politica e la commistione tra politica e banca, e lo fa riprendendo il caso Carige , più che mai attuale dopo che la banca genovese è stata commissariata ...

Acqua alta a Venezia - neve a Cortina : ANSA, - Venezia, 1 FEB - In Veneto il maltempo fa prevedere due giorni di Acqua alta a Venezia, pioggia ovunque e tanta neve in montagna: a Cortina d'Ampezzo già di prima mattina sono caduti 15 ...

Maltempo Veneto - Acqua alta a Venezia : attese due punte di marea : Il Centro Previsione e Segnalazione Maree del settore Protezione Civile del Comune di Venezia avvisa che dalla sera di oggi venerdì 1 febbraio alla tarda serata di sabato 2 febbraio, le previsioni meteorologiche indicano condizioni favorevoli al fenomeno dell’acqua alta. La previsione di marea indica 115 cm alle ore 22:20 del 1° febbraio e 110 cm alle ore 09:00 del 2 febbraio. Questa previsione è legata principalmente a due fattori: il forte ...

Emergenza smog a Bangkok : scuole chiuse - droni e piccoli aereo spruzzano Acqua ad alta quota : scuole chiuse per inquinamento fino a domani a Bangkok: l’indice della qualità dell’aria si assesta su un livello dannoso per la salute. Le autorità locali hanno autorizzato oggi l’impiego di droni e piccoli aerei per spruzzare acqua ad alta quota, nella speranza che le gocce facciano scendere al suolo le particelle sottili. L’opinione pubblica finora è divisa tra scetticismo e derisione, anche perché l’Emergenza si ...

121 casi Acqua alta a Venezia nel 2018 : ANSA, - Venezia, 4 GEN - Il 2018 è stato un anno da record per l'acqua alta a Venezia. Secondo i dati del Centro previsione e segnalazione maree del Comune di Venezia, nel corso dell'anno si sono ...

Venezia : 121 casi di Acqua alta nel 2018 - picco massimo di 156 cm : Il Centro Previsione e Segnalazione Maree, settore Protezione Civile del Comune di Venezia ha pubblicato i dati sull’andamento mareografico del 2018. In sintesi nell’anno appena trascorso sono stati registrati: 121 casi di marea sostenuta ( marea >= +80cm) di cui: 9 casi di marea molto sostenuta (+110cm <= marea <+140cm), sopra i 120cm e 2 casi di marea eccezionale (marea>+140cm) Il livello massimo annuale è ...

Sea Watch 3 di fronte a Malta - migrante si butta in Acqua per disperazione. Trattativa per l'accoglienza : A BORDO DELLA SEA Watch 3 - In attesa che l'Europa si decida a trovare una soluzione la nave tedesca Sea Watch 3 in balia delle onde da 14 giorni, uno dei 32 migranti a bordo si è buttato in acqua ...

Basta l’energia solare per convertire l’Acqua in vapore ad alta temperatura - grazie a un’idea geniale : Nelle aree remote è molto difficile disporre di acqua calda e vapore per generare abBastanza acqua potabile per una famiglia, per cucinare, pulire o sterilizzare attrezzature mediche. Gli ingegneri del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno costruito un dispositivo che assorbe abBastanza calore dal Sole per far bollire l’acqua e produrre un vapore “surriscaldato” a più di 100 gradi. La sua valenza è importante in ...