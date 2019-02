A Sky: «I napoletani non vanno allo stadio perché frustrati dall’impossibilità di raggiungere la Juve»

ilnapolista

(Di sabato 2 febbraio 2019) Nel salotto di Sky al termine della gara contro la Sampdoria, in cui il Napoli vincendo per 3-0 si è scrollato di dosso il pareggio e la sconfitta contro il Mian, hanno commentato che l’affluenza di pubblico che accompagna gli azzurri al San Paolo non è proporzionato al gioco della squadra, come evidenziato anche da Repubblica.Un percorso non degno della squadra di Ancelotti che sta facendo vedere un gran calcio. «Un percorso cominciato anni fa. – commenta Adani – Con Mazzarri il Napoli si è aggiudicato molte qualificazioni, poi è arrivata l’internazionalizzazione con Benitez, e uno dei più bei calci italiano con Sarri. E ancora continua il percorsoguardi il Napoli col sorriso, ti diverti. Ma isono un po’dall’impossibilità di raggiungere la Juventus. Questo il motivo per cui al San Paolo non si vede un pubblico ...