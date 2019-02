Xbox Live può contare ora su 64 milioni di utenti attivi mensilmente

Ops… Xbox Live si è rotto [Agg.1 Risolto] : [Aggiornamento1] Il bug risulta essere stato risolto. Articolo originale, Scriviamo questo breve ma importante articolo per segnalarvi un gravissimo bug che in questi minuti sta affliggendo l’intera piattaforma Xbox Live di Microsoft. Eh no, questa volta non si tratta dei classici disservizi per il gaming online: numerosissimi utenti segnalano, infatti, una schermata nera dopo aver avviato le console Xbox One che non possono ...

