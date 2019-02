Voragine si apre e crolla palazzo - choc nel Napoletano : niente feriti : Un palazzo è crollato ad Afragola, in provincia di Napoli. Non risultano al momento feriti. Il palazzo di via Gramsci numero 12 era fatiscente. Probabilmente a causa delle abbondanti piogge,...

Calabria : Voragine si apre a Catanzaro - disagi al traffico : Una voragine di notevoli dimensioni (circa 2 metri di diametro) si è aperta in mattinata in via Buccarelli a Catanzaro, in prossimità degli uffici Enel e Liceo Classico "Pasquale...

Grossa Voragine si apre nel bresciano - ai laghetti di Esine : rilevamenti in corso : Una Grossa voragine si è venuta a formare nella giornata di Venerdì nei pressi nel bresciano, nella zona dei laghetti di Esine. Un grosso buco di circa 10 metri di diametro ha fatto sprofondare...

Voragine Pontina : la procura apre un'inchiesta per disastro colposo : È questo il reato ipotizzato per il crollo che si è verificato domenica 25 novembre al chilometro 97+700, nel territorio di Terracina

Roma : si riapre Voragine su via Flaminia - stesso posto 7 mesi fa : Roma – Come sette mesi fa. Un’altra voragine in via Flaminia, praticamente nello stesso punto. E strada nuovamente chiusa, con forti disagi per il traffico. Il maltempo dei giorni scorsi, infatti, ha fatto franare l’asfalto del tratto di strada sistemata ad aprile, bloccando la circolazione a Collina Fleming, con ripercussioni in tutta la zona tra viale Tor di Quinto e corso Francia. Un dejavu per i cittadini: transenne, nastri ...

Maltempo - si apre Voragine sulla Pontina : automobilista disperso : Una voragine si è aperta a causa del Maltempo sulla Pontina, un'auto che stava passando sulla strada proprio in quel momento ci è finita dentro. L'automobilista che era...

