Volley | Verona è pronta per le finali di Coppa Italia Femminile

Volley - Coppa Italia 2019 : Trento e Perugia strapazzano Verona e Perugia - dolomitici e Block Devils alla Final Four : Trento e Perugia si sono qualificate alla Final Four della Coppa Italia 2019 di Volley maschile che si disputerà il 9-10 febbraio a Bologna. Le prime due squadre della classifica di SuperLega si sono imposte agevolmente su Verona e Padova nel quarto di Finale in gara secca che hanno giocato in casa e hanno così staccato il pass per gli atti conclusivi del torneo che si terranno tra poco più di due settimane alla Unipol Arena. Ora le due ...

LIVE Coppa Italia Volley 2019 in DIRETTA : Trento-Verona 3-0 - Perugia-Perugia 3-1. Le prime della classe alla Final Four : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Padova e Trento-Verona, quarti di Finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Questa sera conosceremo le prime due squadre qualificate alla Final Four della competizione che si disputerà a Bologna il 9-10 febbraio, si preannuncia grande spettacolo con due incontri particolarmente accesi e vibranti almeno sulla carta. Non c’è possibilità d’appello, sono partite da dentro o ...

Trento-Verona - Quarti Coppa Italia Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Il volley maschile si appresta a vivere un insolito turno infrasettimanale. Tra oggi, mercoledì 23, e domani, giovedì 24 gennaio, si giocheranno infatti i Quarti di finale della Coppa Italia 2018-2019. Il tabellone è stato stabilito sulla base della classifica di SuperLega al termine del girone di andata e le partite si disputeranno in gara unica, in casa della squadra meglio posizionata nella graduatoria. Questa sera andranno in scena le prime ...

Volley - SuperLega 2019 : 16^ giornata - Civitanova batte Verona al tie-break e Modena vince il derby! Quattro squadre in 4 punti : Dopo la vittoria di Trento contro Perugia nel big match di ieri, grazie alla quale i dolomitici sono balzati al comando della classifica generale, oggi pomeriggio si sono disputate Quattro partite della 16^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Quattro squadre sono racchiuse in Quattro punti in testa alla graduatoria! Civitanova patisce le pene dell’inferno contro Verona, va sotto 1-2 ma riesce a ...

Diretta/ Civitanova Verona - streaming video tv : la storia della partita - Volley maschile Serie A1 - : Diretta Civitanova Verona: info streaming video e tv del match, previsto oggi 6 gennaio e valido nel 16turno di Superlega, Serie A1.

Volley : Superlega - Perugia soffre con Verona - Modena e Civitanova ok : I TABELLINI- VERO Volley MONZA - TOP Volley LATINA 3-1, 20-25, 25-22, 25-23, 25-21, VERO Volley MONZA: Orduna 2, Plotnytskyi 16, Yosifov 3, Ghafour 15, Dzavoronok 21, Beretta 6, Rizzo, L,, Giannotti 0,...

Volley - SuperLega 2019 : 15^ giornata - Perugia si salva con Verona. Trento a -1 - Civitanova e Modena vincono : Non ci sono soste per la SuperLega, oggi si è completata la 15^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia si conferma al comando della classifica ma ora ha un solo punto di vantaggio su Trento che ieri aveva sconfitto Sora nell’anticipo. I Campioni d’Italia, infatti, hanno sudato tantissimo contro l’arrembante Verona e sono riusciti a imporsi soltanto al tie-break: dopo un drammatico finale di terzo ...

Volley - SuperLega 2019 : 14^ giornata - Verona travolge Monza nell’anticipo di Santo Stefano : Come da tradizione la pallavolo scende in campo a Santo Stefano, la SuperLega riparte in questo mercoledì di festa con la 14^ giornata (la prima del girone di ritorno). Alle ore 18.00 sono in programma sei partite in contemporanea, il turno è però già iniziato a metà pomeriggio con l’anticipo televisivo tra Verona e Monza. Gli scaligeri hanno vinto con un netto 3-0 (25-20; 25-22; 25-14) in appena 76 minuti di gioco e hanno così scavalcato ...

Volley : Superlega - Siena preleva Savani da Verona : Siena- Un rinforzo per il reparto dei martelli per l'Emma Villas Siena, proprio alla vigilia di Natale la società del presidente Bisogno ha ingaggiato da Verona , Cristian Savani , che da oggi vestirà ...

Volley – L’Azimut Modena manda al tappeto Verona davanti ad un PalaPanini soldout [GALLERY] : L’Azimut Leo Shoes Modena vince una grande gara contro Verona nell’ennesimo soldout del PalaPanini Un PalaPanini per l’ennesima volta sold-out con 5mila presenti accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Verona di Nikola Grbic in una sfida dal grande fascino dentro e fuori dal campo. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande Kaliberda e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il ...

Volley : Superlega - Kaziyski è a Verona « Non vedo l'ora di giocare » : Verona - Matey Kaziyski , nella foto, da sinistra a destra, con il capitano, Emanuele Birarelli, e con i vicepresidenti Luca Bazzoni e Gianmaria Villa, è arrivato a Verona pronto a dare il proprio ...

Volley : Superlega - Matey Kaziyski torna in Italia - giocherà a Verona : Verona- Matey Kaziyski , che aveva lasciato due anni fa la nostra Superlega dopo otto stagioni a Trento , torna a giocare in Italia. La Calzedonia Verona ha definito nella notte l'ingaggio dello ...

Volley - SuperLega 2019 : Matey Kaziyski torna in Italia - lo schiacciatore sbarca a Verona : Matey Kaziyski torna in Italia, il micidiale schiacciatore bulgaro riabbraccia il nostro campionato e vestirà la casacca di Verona a partire da questo fine settimana. Il 34enne, che nel nostro Paese ha incantato con la maglia di Trento (indossata dal 2007 al 2013 ma poi anche nel 2014-2015 e nel 2016 vincendo quattro scudetti, tre Champions League e quattro Mondiali per Club), ha lasciato lo Stettino in piena crisi economica chiudendo ...