Volley | SuperLega 2019 | 20^ giornata Modena-Perugia | big match da urlo Trento e

Volley -Superlega - l’Azimut Modena affronta la capolista nella 20ª giornata : le sensazioni di coach Velasco : Le sensazioni di coach Velasco in vista della sfida tra Azimut Leo Shoes Modena e Sir Safety Conad Perugia Si terrà domenica in anticipo alle 15,30 il match tra Azimut Leo Shoes Modena e Sir Safety Conad Perugia valido per la ventesima giornata di Superlega. Queste le parole di coach Julio Velasco: “Domenica giocheremo contro Perugia che è la prima in classifica, la prima della classe nonché la squadra che ha vinto il campionato lo scorso ...

SuperLega Volley - il calendario del fine settimana 2-3 febbraio : orari e programma delle partite - come vederle in tv e streaming : Nel weekend del 2-3 febbraio si giocherà la 20^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. i riflettori sono puntati sul big match di domenica pomeriggio (ore 15.30): la capolista Perugia fa visita a Modena, quarta della classe che vuole fare lo sgambetto ai lanciatissimi Block Devils. I Campioni d’Italia trascinati da Atanasijevic e Leon cercheranno di espugnare il PalaPanini, Zaytsev e compagni vorranno ...

Volley – Superlega : sei vittorie consecutive per la Revivre Axopower Milano : le parole di Giani : La Revivre Axopower Milano non vuole più fermarsi: il commento di coach Giani Milano quota 6. Sei non come i punti in classifica per la Revivre Axopower (che in campionato è a quota 36, al quinto posto), ma sei come le vittorie consecutive che la formazione di Andrea Giani è riuscita a piazzare nel girone di ritorno del campionato di Superlega. Un andamento nettamente in contrasto con quello dell’andata, in cui Matteo Piano e compagni ...

Volley - SuperLega : 19^ giornata - Milano sconfigge Sora nel posticipo. Che rimonta dallo 0-2 - Abdel-Aziz e Clevenot show : Milano ha sconfitto Sora per 3-2 (21-25; 16-25; 25-15; 25-18; 15-12) nel posticipo della 19^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I meneghini si confermano così al quinto posto in classifica con quattro lunghezze di vantaggio su Verona mentre i laziali strappano un punto fondamentale in ottica salvezza, ora sono a +5 su Siena e il margine inizia a diventare davvero interessante. I ragazzi di Andrea Giani ...

Volley : Superlega - ok le grandi - Modena lascia un punto a Padova : I TABELLINI- SIR SAFETY CONAD PERUGIA - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-0, 25-17, 25-20, 25-20, SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 2, Lanza 8, Podrascanin 4, Atanasijevic 13, Leon Venero 12, ...

Volley - SuperLega 2019 : 19^ giornata - le tre big non barcollano. Perugia - Trento - Civitanova vincono 3-0 - Modena perde terreno : Rimane tutto invariato nelle prime tre posizioni della classifica della SuperLega, la 19^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile non regala infatti particolari sorprese con le tre grandi che vincono i propri incontri per 3-0. Perugia liquida la pratica Vibo Valentia con estrema disinvoltura, spiccano i 13 punti dell’opposto Aleksandar Atanasijevic e i 12 (3 aces) del martello Wilfredo Leon affiancato da un buon Filippo ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : i risultati di oggi (27 gennaio). In campo Perugia - Trento - Modena e Civitanova : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 19a giornata della Superlega 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley maschile. Turno particolarmente ricco di sfide interessanti, con ben cinque partite in campo che vedranno impegnate tutte le formazioni di vertice. Perugia, che si è ripresa la testa della classifica la scorsa settimana, affronta Vibo Valentia per mantenersi in prima posizione. Trento invece cercherà il riscatto dopo ...

Volley - SuperLega 2019 : 19^ giornata - Ravenna sbanca Castellana Grotte e resta in corsa per i playoff : Si è concluso l’anticipo della diciannovesima giornata della SuperLega 2018-2019 di Volley maschile. La Consar Ravenna si è imposta sul campo della BCC Castellana Grotte con il risultato di 1-3 (25-20, 18-25, 28-30, 19-25). La formazione di Gianluca Graziosi prosegue così il proprio inseguimento ad un posto nei playoff, mentre gli uomini di Vincenzo Di Pinto incappano nella diciannovesima sconfitta della stagione e restano all’ultimo ...

Volley - SuperLega : 19^ giornata. Le big contro squadre di seconda fascia : Perugia si conferma in testa? : Dopo gli avvincenti quarti di finale della Coppa Italia, si torna in campo per la 19^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Nel weekend del 26-27 gennaio dovrebbe andare in scena un turno interlocutorio, spartiacque del girone di ritorno: le quattro big saranno impegnate contro formazioni di seconda fascia e vanno a caccia della vittoria per mantenere inalterate le posizioni di classifica. Perugia si è ...

Calendario SuperLega Volley - orari delle partite del fine settimana (26-27 gennaio). Su che canale vederle in tv e streaming : Nel weekend del 26-27 gennaio si giocherà la 19^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si preannuncia un turno interlocutorio con le big impegnate contro formazioni di seconda fascia, sulla carta non dovrebbero esserci grossi scossoni nelle posizioni che contano. La capolista Perugia se la vedrà in casa contro Vibo Valentia, Trento vuole rimettersi in marcia sul campo di Latina, Civitanova ospita Monza nel ...

Volley : Superlega - German Johansen non è più un giocatore dell'Emma Villas : SIENA - Le strade dell' Emma Villas Siena e dell'opposto argentino German Johansen si separano. La società del presidente Bisogno , che sta vivendo una difficile situazione di classifica e di ...

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 18^ giornata. Juantorena ferisce - Zaytsev passeggia - Lanza solido : Nel weekend si è disputata la 18^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo fine settimana. FILIPPO Lanza. Aleksandar Atanasijevic domina la partita contro Siena, l’opposto serbo gioca quasi da solo (22 punti, 6 aces, 67% in attacco), Perugia vince e si riporta al comando della classifica ma la prestazione dello schiacciatore italiano è ...

Volley : Superlega - Civitanova ferma Trento - Perugia torna prima : I TABELLINI- TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - CONSAR RAVENNA 3-1, 23-25, 25-16, 28-26, 25-22, TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Zhukouski 3, Skrimov 13, Mengozzi 12, Al Hachdadi 17, Barreto ...