Volley femminile | Coppa Italia 2019 Scontro frontale tra le big del campionato | in palio

Volley : Verona è pronta per le finali di Coppa Italia Femminile : IL PROGRAMMA- Sabato 2 febbraio, ore 18.00, diretta Rai Sport + HD, Prima semifinale : Igor Gorgonzola Novara - Unet E-Work Busto Arsizio Sabato 2 febbraio, ore 20.30, diretta Rai Sport + HD, Seconda ...

Volley : A1 Femminile - Monza che rimonta ! da 0-2 a 3-2 su Firenze : LA CRONACA DEL MATCH- Punto a punto iniziale, 2-2,, poi break Firenze con la giocata di Lippmann ed il muro di Alberti su Ortolani, 4-2. Lippmann e Sorokaite spingono Il Bisonte sul 7-3 e Falasca ...

Semifinali Coppa Italia Volley femminile : Novara-Busto e Conegliano-Scandicci. Programma - orari e tv : L’AGSM Forum di Verona è pronto per ospitare la Final Four della Coppa Italia 2019 di volley femminile nel weekend del 2-3 febbraio. Ci aspettano due giorni di grande pallavolo con le migliori quattro squadre della Serie A1 pronte a sfidarsi per alzare al cielo il prestigioso trofeo: ne vedremo davvero delle belle in un fine settimana particolarmente emozionante e intenso dove potrebbe regnare l’equilibrio. Novara affronterà Busto ...

Volley femminile - Serie A1 : 18^ giornata. Monza vince il posticipo - rimontata Firenze dallo 0-2 : Monza ha sconfitto Firenze per 3-2 (19-25; 19-25; 28-26; 25-13; 16-14) nel posticipo della 18^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le brianzole sono riuscite nell’impresa di rimontare dallo 0-2 e alla fine hanno conquistato una vittoria importante di fronte al proprio pubblico della Candy Arena: le rosablù hanno agganciato Busto Arsizio al quarto posto in classifica (ma hanno un successo in meno rispetto alle Farfalle). Le toscane ...

Volley femminile - Serie A1 : 18^ giornata. Novara aggancia Conegliano in testa - +1 su Conegliano : Abbiamo una coppia in testa alla Serie A1 di Volley femminile con un punto di vantaggio sulla terza in classifica: il massimo campionato italiano è estremamente equilibrato al termine della 18^ giornata, le tre big sono racchiuse in un fazzoletto e si preannuncia grande spettacolo nella seconda parte del girone di ritorno ma prima proprio queste tre corazzate si contenderanno la Coppa Italia nel prossimo weekend. Dopo il successo di Conegliano ...

Volley femminile - Qualificazione Olimpiadi 2020 : le date del torneo preolimpico e le avversarie dell’Italia. Programma - orari e tv : L’Italia affronterà Olanda, Belgio e Kenya nel torneo di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale di Volley femminile scenderà in campo a Catania nel weekend del 2-4 agosto per affrontare le tre avversarie, solo la vincitrice del raggruppamento staccherà il pass per la rassegna a cinque cerchi mentre le altre saranno rinviate ai tornei continentali di gennaio 2020. Si preannuncia un fine settimana da brividi per le ragazze ...

Volley femminile - Serie A1 : Conegliano si riprende il primo posto in classifica - le Pantere espugnano Bergamo : Conegliano torna momentaneamente in testa alla classifica della Serie A1 di Volley femminile, le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Bergamo per 3-0 (25-23; 25-17; 27-25) e hanno così riconquistato il primo posto in campionato con un punto di vantaggio su Scandicci che osserva un turno di riposo in occasione della 18^ giornata che si completerà tra domani e giovedì (le venete potranno essere agganciate da Novara che incrocerà il fanalino ...

Volley : A2 Femminile - Perugia ingaggia Melissa Donà : Perugia- La Bartoccini Perugia, accontentando le richieste del tecnico Fabio Bovari, ha ufficializzato l'ingaggio di Melissa Donà, giocatrice di grande esperienza, con alle spalle una lunga e luminosa ...

Coppa Italia Volley femminile - il calendario della Final Four 2019 : programma - orari e tv : Nel weekend del 2-3 febbraio si disputerà la Final Four della Coppa Italia 2019 di volley femminile, il palcoscenico dell’evento sarà l‘AGSM Forum di Verona. Le migliori quattro formazioni della Serie A1 si sono qualificate all’appuntamento vincendo agevolmente i propri quarti di Finale dunque ci aspettano delle semiFinali particolarmente accese e vibranti, si giocheranno delle partite da dentro o fuori in cui può succedere di ...

Volley : A2 Femminile - resi noti i calendari delle due Pool : ROMA- Oggi sono stati pubblicati i calendari della seconda fase della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile . In virtù delle classifiche finali della Regular Season , le squadre partecipanti al ...

Volley - A2 Femminile. Termina la regular season : Volalto 2.0 Caserta chiude seconda alle spalle di Mondovì : La regular season di Samsung Volley Cup A2 si è conclusa ieri con la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta spettatrice interessata degli ultimi scontri diretti, in virtù della giornata di riposo osservata ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 17^ giornata - Scandicci è la nuova capolista! +2 su Novara e Conegliano : Scandicci è la nuova capolista della Serie A1 di Volley femminile, al termine della 17^ giornata le toscane balzano in testa alla classifica con due punti di vantaggio su Novara e Conegliano che ieri si sono affrontate nello scontro diretto (sonoro 3-0 delle Campionesse d’Italia sul campo dell’ex capolista). Oggi le ragazze di Carlo Parisi non hanno vacillato e hanno dominato l’agevole trasferta contro il Club Italia, fanalino ...