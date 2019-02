Vittima di nonnismo denuncia : "Torturata nella scuola della Marina per togliermi un anello" : La Marinaia, attualmente imbarcata sull'Amerigo Vespucci, per tre ore e mezza è stata sottoposta a un "intervento" con arnesi da meccanico. Sparito il suo atto d'accusa

Aeronautica - allieva pilota denuncia : “Io - Vittima di nonnismo”. Trenta : “Fatto gravissimo. Chi deve pagare - pagherà” : Lei scende dall’aereo militare, i compagni la prendono e la sollevano sopra le loro teste. La ragazza grida “ahia, mi fai male“, ma loro continuano fino a sbatterla a mo’ di ariete contro l’ala di un velivolo, per poi buttarla in piscina. Infine risate, con tanto di pacche e ‘botte’, e lei che piange e si lamenta. È il “battesimo del volo“. Un rituale cameratesco, utilizzato a ogni fine corso ...

