Virginia Raggi, secondo Feltri è passata da “Patata bollente” a “Patatina fritta”

blogitalia.news

: Siamo appena entrati in recessione ma per il premier Conte avremo un #bellissimo 2019. Non vi ricorda qualcuno? Anc… - chiaragribaudo : Siamo appena entrati in recessione ma per il premier Conte avremo un #bellissimo 2019. Non vi ricorda qualcuno? Anc… - virginiaraggi : Il progetto #MiRiscattoPerRoma grazie al quale i detenuti possono lavorare per la città impegnandosi in interventi… - virginiaraggi : Sono oltre 200 le offerte ricevute per la realizzazione del progetto che avevamo presentato a settembre scorso: una… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Vittoriotorna a parlare ditirando nuovamente in ballo la questione “patata” Torna d’attualità la “patata bollente”. Tutta ‘colpa’ di un titolo di Italia Oggi sul quotidiano di venerdì 1 febbraio: “Patata bollente in mano a Di Maio”. Titolo che ha suscitato l’ironia di Vittorio, che su Twitter ha cinguettato: “Latira un sospiro di sollievo”. Finita? Non proprio. Qualche ora dopo, il direttore di Libero torna sulla vicenda con untweet, una battuta sulla sindaca di Roma: “Mi dicono che laormai sia una patatina fritta. Sarà vero?”. Chissà..FONTE: https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/13425690/vittorio--patatina-fritta-sindaca-m5s-roma.html Titolo del quotidiano Italia Oggi: Patata bollente in mano a Di Maio. La...