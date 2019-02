VIDEO Scozia-Italia 7-28 | Sei Nazioni rugby femminile | highlights e sintesi | impresa

oasport

(Di sabato 2 febbraio 2019) L’ha incominciato alla grande il Seidi, la nostra Nazionale ha sconfitto laper 28-7 conquistando anche un preziosissimo punto di bonus. Le azzurre hanno espugnato il campo dello Scotstoun (Glasgow) con grande autorevolezza: meta di Arrighetti dopo 5′, subiamo il pareggio allo scadere del primo tempo ma nella ripresa arrivano le mete di Franco, Rigoni e Giordano che chiudono i conti. Di seguito ilcon glidi7-28 nel Sei2019 di7-28:Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: Ettore Griffoni