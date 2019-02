Vent’anni di Montalbano - Zingaretti : “Il Commissario è sempre contemporaneo. Oggi aiuta donne e migranti” : Zingaretti è sempre più Montalbano. Vent’anni fa si davano del lei, Zingaretti e l’eroe in vernacolo, rude e dai buoni sentimenti che Camilleri aveva reso grande tra le pagine dei preziosi libri Sellerio....

Stimati i danni dell'eVentuale impatto dell'asteroide Apophis sulla Terra - : L'asteroide Apophis è in grado di radere al suolo una grande città con milioni di abitanti in caso di caduta sulla Terra. Valery Shuvalov, luminare in Fisica e Matematica, ha dichiarato in un'...

Pil - Gentiloni : 'Buttati al Vento sforzi fatti negli ultimi anni' : "Purtroppo in sette o otto mesi di confusione sono stati buttati al vento gli sforzi fatti in sei anni dalle famiglie e dalle imprese italiane. L'economia è così, per ricostruire la fiducia ci vogliono tanti anni, per distruggerla bastano pochi mesi". Lo ha detto l'ex premier Paolo Gentiloni a Perugia, secondo cui "ci vuole una correzione di ...

Silvio Berlusconi - il big di Forza Italia in Sardegna lo abbandona : dopo Vent'anni va con Salvini : L'ultima pugnalata al cuore per Silvio Berlusconi arriva dalla Sardegna, proprio da quella stessa regione che aveva scelto per annunciare il suo ritorno in campo per le prossime Europee. Lo storico esponente di Forza Italia e sindaco nel Sassarese, Giuseppe Morghen, ha deciso di mollare il Cav per a

Festival : al via domani 'pordenonescrive' a Vent'anni da 'pordenonelegge' : Roma, 31 gen. (AdnKronos) - Vent’anni di pordenonelegge, dieci anni della Scuola di scrittura pordenonescrive, 5 anni della Fondazione Pordenonelegge.it che dal 2014 coordina oltre 100 iniziative promosse ogni anno nel segno del libro, della letteratura e della poesia: incontri, letture, lezioni mag

Dov'eri tu nel '99? - Viaggio tra i dischi italiani che compiono Vent'anni : ... al progetto Melma & Merda formato da Kaos One, Deda e Sean col primo e unico album 'Merda & Melma' , passando per 'O tutto o niente' di Dj Gruff , 'Banditi' degli Assalti Frontali e 'Scienza doppia ...

Vent'anni di Silent Hill : ricordando la città della perdizione - articolo : A Silent Hill non si arriva per caso. La cittadina del Maine chiama i suoi viaggiatori, li avvolge con la sua foschia e crea un mondo a loro immagine e somiglianza, compie oggi Vent'anni. È un teatro di fantasmi e terribili, sepolte, realtà bibliche. L'Ordine ne ha fatto la sua scatola da gioco, e capitolo dopo capitolo il giocatore scopre dissidi tra cultisti, ma soprattutto scava nella psiche dei personaggi e del loro inferno personale, tra ...

Vent'anni di euro : Non si capirebbe perché, dopo un lungo percorso, si arrivò all'adozione dell'euro venti anni fa, se si trascurassero gli antecedenti storico-politici e la grande illusione che la moneta unica ci consegnasse quasi automaticamente l'europa politica.Il periodo storico nel quale veniva concepita la moneta unica europea era stato preceduto da due avvenimenti storico-politici fondamentali: la fine della convertibilità del dollaro ...

La JuVentus 10 anni dopo : trofei - stadio - fatturato e... È tra le grandi d'Europa : Pep Guardiola pochi giorni fa: 'Juventus, Bayern Monaco e Barcellona sono le squadre migliori degli ultimi 10 anni'. Per la Juve, è un complimento non da poco e può avere senso capire come si è ...

Andrea Roncato : "Venti anni che non mi drogo. Io e Fiorello siamo stati sinceri - ma è pieno di perbenisti" : Andrea Roncato, volto noto dello spettacolo italiano, è intervenuto ai microfoni de I Lunatici, la trasmissione di Rai Radio 2 condotta dalle voci di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, per parlare della sua attuale vita professionale e mettere fine, una volta per tutte alcune, ad alcuni pettegolezzi che lo rincorrono da anni.Al centro dell'intervista, infatti, è finito il racconto del passato travagliato dell'attore di San Lazzaro di ...

Un caso di meningococco W in Alto Adige - colpito bimbo di 2 anni : “EVento rarissimo” : Un bambino nato nel 2017 residente in Alto Adige si è ammalato del rarissimo meningococco di tipo W. Dopo un trattamento antibiotico il bimbo ora sta bene. Solo qualche anno fa si riteneva impossibile che in Alto Adige si potesse verificare un caso di meningococco di tipo W, ma secondo gli esperti ora lentamente sta diventando realtà.Continua a leggere

Andrea Roncato : “Sono Vent’anni che non mi drogo. Ma non mi pento di averne parlato. Io e Fiorello siamo stati gli unici sinceri” : Andrea Roncato è uno che ha avuto un passato di quelli turbolenti e non ha mai negato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Ora è tornato sull’argomento, ospite della trasmissione I Lunatici, su Radio2. “Sono venti anni che non bevo neanche un alcolico, non fumo e non mi drogo. Quelle erano notti brave, eccessi, stronzate. averne parlato è stato un problema. Io pensavo di fare bene, e invece no – ha detto l’attore ...

