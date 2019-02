Venezuela | Trump | tutte opzioni in campo

Caos Venezuela - Trump : "Sul tavolo c'è l'opzione militare" : "Non voglio dirlo, ma è sempre un'opzione - ha dichiarato -. Tutto è un'opzione. Non tolgo dal tavolo nessuna possibilità". Guaidò ha auspicato invece che non avvenga alcun intervento militare straniero: "Vogliamo evitare un epilogo violento"

Venezuela. Trump : iniziata lotta libertà : 00.18 "Vaste proteste oggi in tutto il Venezuela contro Maduro. La lotta per la libertà e per riconquistare la democrazia è cominciata", così Donald Trump su Twitter. In un precedente messaggio, il presidente americano aveva confermato di aver avuto un colloquio telefonico con il presidente ad interim Juan Guaidò.

Venezuela - Maduro : "Pronto a negoziare con l'opposizione - Trump mi vuole uccidere" : Il presidente,in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Ria", si dice favorevole a elezioni legislative anticipate per porre fine alla crisi politica

«America First». Dall'Afghanistan al Venezuela - Trump unifica la sua politica estera : New York - Ritiro Dall'Afghanistan e dalla Siria. Dure prese di posizione sul Venezuela. Donald Trump ha moltiplicato le mosse sullo scacchiere internazionale agli inizi del 2019. All'apparenza ...

Venezuela - Guaidò prende il controllo dei beni all'estero/ Ultime notizie 'Ho parlato con Trump' : Venezuela, Guaidò prende il controllo dei beni all'estero/ Ultime notizie "Ho parlato con il presidente degli Stati Uniti Trump"

Venezuela - Guaidò : ho parlato con Trump : 8.20 L'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Guaidò,ha detto alla Cnn di aver parlato telefonicamente con il presidente Usa, Trump,e "con altri presidenti della regione e del mondo". Guaidò ha sentito anche il presidente colombiano, Duque, quello cileno, Pinera,quello argentino,Macri,e il capo del governo spagnolo,Sanchez.Quanto all'appunto sui "5.000 soldati in Colombia" del consigliere per la Sicurezza nazionale Usa,Bolton,"Non ...

Escalation in Venezuela : Guaidò vuole controllo asset petroliferi. Trump : sanzioni contro Maduro : Torna caldo il fronte Venezuela con una doppia dichiarazione. La prima è del consigliere per la sicurezza Usa John Bolton , che nella serata di lunedì 28 gennaio ha invitato l'esercito Venezuelano ad ...

Il messaggio dalla Casa Bianca : "Trump riconosce ufficialmente Guaido come presidente del Venezuela" : 'Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riconosce ufficialmente il presidente dell'Assemblea nazionale Juan Guaido come presidente del Venezuela'. Lo fa sapere Mercedes Schlapp, consigliere di ...

La scommessa pericolosa di Trump nella crisi del Venezuela : Il presidente Maduro ha portato il terrore nel paese, ma conserva l’appoggio delle forze armate. Le ingerenze degli Stati Uniti e dei paesi vicini offrono al regime una scusa ideale per giustificare la repressione. Leggi

Venezuela - l'ira di Maduro : "Via i diplomatici Usa - follia Trump imporre un fantoccio" : Venezuela sempre più nel caos dopo il leader dell'opposizione, Juan Guaidó, si è autoproclamato presidente. Una Ong denuncia: "Almeno 26 le persone morte nelle proteste di piazza"

Venezuela - Maduro : 'Via diplomatici Usa entro domenica - follia Trump imporre un presidente fantoccio' : "Ora decidono il presidente a Washington?", si e' chiesto il capo di Stato. Maduro, in un lungo discorso durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario nella sede del tribunale superiore di giustizia , ...

Venezuela? Solo l'ultimo tasselloIl Sudamerica diventa trumpiano : Con l'imminente caduta di Maduro il Sudamerica è pronto a dimenticare il chavismo, in un processo aiutato dagli Usa. Da Macrì a Bolsonaro fino a Guaidò: Trump realizza la dottrina Monroe Segui su affaritaliani.it

Venezuela : Guaido si autoproclama presidente e incassa subito il sostegno di Trump : AGGIORNAMENTO GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2018 - Dopo che Donald Trump (e il Canada) hanno riconosciuto Juan Guaidó quale presidente ad interim del Venezuela, Nicolas Maduro ha tuonato: "I diplomatici americani lascino il Paese entro 72 ore". Intanto, secondo quanto riferisce l'ong Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales y de Provea su Twitter, tra ieri e ieri l’altro sono morti 14 Venezuelani vittime della repressione da parte di polizia e ...

Venezuela - Donald Trump e Jair Bolsonaro riconoscono il "presidente incaricato" Juan Guaidò : Juan Guaidò, 35 anni, uno dei leader dell'opposizione Venezuelana, ha giurato sulla costituzione autoproclamandosi "presidente incaricato" con l'obiettivo di formare un governo di transizione e indire libere elezioni per deporre Nicolas Maduro, definito un "usurpatore". E' questo il risultato delle