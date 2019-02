Venezuela | Guaidò | “Sono certo che l’Italia starà dalla parte di chi chiede il

Venezuela : l'Italia non riconosce Guaidò presidente - l'Europa sì : L’Italia non può riconoscere Juan Guaidò quale presidente del Venezuela: lo annuncia a TV2000 il sottosegretario Manlio Di Stefano, del Movimento 5 Stelle. Nonostante il via libera del Parlamento europeo alla risoluzione non legislativa che riconosce il leader dell’opposizione, autoproclamatosi presidente del Venezuela ad interim. "Si chiama principio di non ingerenza ed è riconosciuto dalle Nazioni Unite", dichiara il sottosegretario penta ...

Venezuela - Guaidò : '70 giovani uccisi. L'Italia faccia la cosa giusta' : 'Maduro ha perso il controllo del paese e la popolazione sta soffrendo. Ci sono 70 giovani assassinati in una settimana dal faes, le forze speciali di polizia, e 700 persone in carcere, 80 minorenni ...

Venezuela - Guaidó : '70 giovani uccisi in una settimana' - : Il presidente dell'Assemblea nazionale, autoproclamatosi capo del governo, attacca Maduro e annuncia l'organizzazione di un trasporto di aiuti umanitari dall'estero e che arriverà su navi di "Paesi ...

Venezuela : Guaidò - 70 giovani uccisi in una settimana : "Maduro ha perso il controllo del paese e la popolazione sta soffrendo. Ci sono 70 giovani assassinati in una settimana dal faes, le forze speciali di polizia, e 700 persone in carcere, 80 minorenni ...

Venezuela - Di Stefano - M5s - : 'L'Italia non riconosce Juan Guaidò' - Picchi - Lega - : 'Ma presidenza Maduro è finita' : "Siamo totalmente contrari al fatto che un Paese, o un insieme di Paesi terzi, possa determinare le politiche interne in un altro Paese. Oggi il più grande interesse che abbiamo - ha aggiunto Di ...

Venezuela - M5s : "Non riconosciamo Guaidò". Ma la Lega : "Presidenza Maduro finita" : Il governo italiano si divide sul Venezuela , mentre la crisi politica di Caracas non accenna a trovare una soluzione. " L'Italia non riconosce Guaidò , siamo totalmente contrari al fatto che un Paese o un insieme di Paesi terzi possano determinare le politiche ...

Venezuela - Ue riconosce Guaidò presidente ad interim/ Voto Europarlamento contro Maduro - tensione Lega-M5s : Venezuela, Parlamento Ue riconosce Guaidó presidente ad interim: sgarbo a Maduro, 'si tratta solo per l'uscita dalla dittatura'. Scontro Lega-M5s.

Venezuela - Parlamento Ue riconosce Guaidò. M5S : l'Italia no. Liberata l'attivista italiana : Juan Guaidò incassa un altro sostegno importante a livello internazionale, perché il Parlamento europeo lo ha riconosciuto come leader legittimo del Venezuela. l'Italia invece, trainata dai 5 Stelle, ...

Venezuela : «Italia non riconosce Guaidó» Liberata l’attivista italiana arrestata : Gli eurodeputati Pd, Lega e M5s si sono astenuti. Il sottosegretario Di Stefano (M5S): «Non vogliamo un’altra Libia». Ma il collega sottosegretario Picchi (Lega): «La presidenza Maduro è finita». L’opposizione cerca l’appoggio dei militari, «fondamentale per permettere un cambiamento nel governo»

Venezuela - Parlamento Ue riconosce Guaidó presidente. L'Italia no. : ... arrestati nei giorni scorsi in Venezuela mentre stavano seguendo la crisi politica iniziata la scorsa settimana. Martedì, due giornalisti cileni erano stati arrestati e poi espulsi dal Paese. ...

Venezuela - Ue riconosce Guaidò come presidente. Scintille Lega-M5S. Anche il Pd è diviso : La risoluzione del Parlamento Ue è passata con 439 voti a favore, 104 contrari e 88 astensioni. Tra gli astenuti, gli eurodeputati M5S e leghisti e 5 del Pd. Presidente del Parlamento Ue: "Spiace che Movimento 5 Stelle Europa, Lega e molti del Pd si siano astenuti, senza schierarsi contro la dittatura di Nicolas Maduro". .Continua a leggere

Venezuela - M5s : l'Italia non riconosce Guaidò La Lega : ma la presidenza di Maduro è finita : Due sottosegretari agli Esteri (il pentastellato Di Stefano e il leghista Picchi) spiegano la linea del governo sul caos in Venezuela. In precedenza l'Europarlamento aveva riconosciuto Guaidò "presidente ad interim" (Lega e M5s hanno votato contro)

Venezuela : Guaidò - polizia è in casa mia : ANSA, - CARACAS, 31 GEN - "In questo momento i Faes sono a nella mia casa, stanno cercando Fabiana": con queste parole Juan Guaidò, il presidente del Parlamento Venezuelano che ha assunto i poteri ...

Venezuela : Guaidò - polizia è in casa mia : ANSA, - CARACAS, 31 GEN - "In questo momento i Faes sono a nella mia casa, stanno cercando Fabiana": con queste parole Juan Guaidò, il presidente del Parlamento Venezuelano che ha assunto i poteri ...