Venezuela | Guaido si rivolge all' Italia | Ora fate la cosa giusta

Venezuela - Guaidò presenta il 'Plan pais' per uscire dalla crisi - : Rilanciare la produzione di petrolio e diversificare l'economia: questa la ricetta che il leader dell'opposizione Venezuelana ha presentato

Venezuela - Di Maio : Non riconosciamo né Guaido né Maduro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Venezuela - Di Maio a Guaido : Cambiamento? Lo decidono i Venezuelani : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Venezuela - Guaidó si appella all’Italia : “Sicuro che sceglierà il cambiamento”. E denuncia : “70 uccisi e 700 incarcerati” : In Venezuela ci sarebbero 70 morti e 700 incarcerati, di cui 80 minorenni. A denunciarlo è Juan Guaidó, il presidente dell’Assemblea nazionale autoproclamatosi capo del governo. Secondo Guaidó, che si è appellato anche all’Italia, dicendosi “sicuro che si schiererà con la gente che chiede il cambiamento”, “il 90% dei Venezuelani è per il cambiamento e Nicolás Maduro ha perso il controllo del paese”. Appello cui ha ...

Guaidó : «Italia ci riconosca». Di Maio : «Il cambiamento lo decidono i Venezuelani» : «Siamo dalla parte della pace e della democrazia, dobbiamo creare i presupposti per favorire nuove elezioni» dice Di Maio rispondendo a Guaidó

Venezuela - Guaidò : “Sono certo che l’Italia starà dalla parte di chi chiede il cambiamento” : Il 90 per cento dei Venezuelani «è per il cambiamento, Maduro ha perso il controllo del Paese». E’ quanto afferma l’autoproclamato presidente ad interim, Juan Guaidò in un’intervista esclusiva al Tg2. Rispondendo a una domanda riguardo alle dichiarazioni del sottosegretario Manlio Di Stefano, che ha avvisato sul rischio di fare in Venezuela lo stes...

Venezuela : l'Italia non riconosce Guaidò presidente - l'Europa sì : L’Italia non può riconoscere Juan Guaidò quale presidente del Venezuela: lo annuncia a TV2000 il sottosegretario Manlio Di Stefano, del Movimento 5 Stelle. Nonostante il via libera del Parlamento europeo alla risoluzione non legislativa che riconosce il leader dell’opposizione, autoproclamatosi presidente del Venezuela ad interim. "Si chiama principio di non ingerenza ed è riconosciuto dalle Nazioni Unite", dichiara il sottosegretario penta ...

Venezuela - Guaidò : '70 giovani uccisi. L'Italia faccia la cosa giusta' : 'Maduro ha perso il controllo del paese e la popolazione sta soffrendo. Ci sono 70 giovani assassinati in una settimana dal faes, le forze speciali di polizia, e 700 persone in carcere, 80 minorenni ...

Venezuela - Guaidó : '70 giovani uccisi in una settimana' - : Il presidente dell'Assemblea nazionale, autoproclamatosi capo del governo, attacca Maduro e annuncia l'organizzazione di un trasporto di aiuti umanitari dall'estero e che arriverà su navi di "Paesi ...

Venezuela : Guaidò - 70 giovani uccisi in una settimana : "Maduro ha perso il controllo del paese e la popolazione sta soffrendo. Ci sono 70 giovani assassinati in una settimana dal faes, le forze speciali di polizia, e 700 persone in carcere, 80 minorenni ...

Venezuela - Di Stefano - M5s - : 'L'Italia non riconosce Juan Guaidò' - Picchi - Lega - : 'Ma presidenza Maduro è finita' : "Siamo totalmente contrari al fatto che un Paese, o un insieme di Paesi terzi, possa determinare le politiche interne in un altro Paese. Oggi il più grande interesse che abbiamo - ha aggiunto Di ...

Venezuela - M5s : "Non riconosciamo Guaidò". Ma la Lega : "Presidenza Maduro finita" : Il governo italiano si divide sul Venezuela , mentre la crisi politica di Caracas non accenna a trovare una soluzione. " L'Italia non riconosce Guaidò , siamo totalmente contrari al fatto che un Paese o un insieme di Paesi terzi possano determinare le politiche ...

Venezuela - Ue riconosce Guaidò presidente ad interim/ Voto Europarlamento contro Maduro - tensione Lega-M5s : Venezuela, Parlamento Ue riconosce Guaidó presidente ad interim: sgarbo a Maduro, 'si tratta solo per l'uscita dalla dittatura'. Scontro Lega-M5s.

Venezuela - Parlamento Ue riconosce Guaidò. M5S : l'Italia no. Liberata l'attivista italiana : Juan Guaidò incassa un altro sostegno importante a livello internazionale, perché il Parlamento europeo lo ha riconosciuto come leader legittimo del Venezuela. l'Italia invece, trainata dai 5 Stelle, ...