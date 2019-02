Venerdi 1 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - venerdì 1 febbraio 2019. Su Rai3 «Stai lontana da me» : Enrico Brignano e Ambra Angiolini in Stai lontana da me Rai1, ore 21.25: Superbrain – Le Supermenti – Ultima Puntata Quarto e ultimo appuntamento con Superbrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego con la partecipazione di Francesco Paolantoni. Protagoniste del programma sono persone normali con doti straordinarie, capaci di usare la mente per superare prove incredibili, che vengono ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 1° febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5180 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 1° febbraio 2019: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) deve decidere se incontrare di nuovo Vera (Giulia Schiavo) oppure no… Elena (Valentina Pace), dopo aver detto ad Alice (Fabiola Balestriere) che è incinta, è più ottimista sulla sua storia con Valerio (Fabio Fulco)… Temendo che Gaetano Prisco (Fabio De Caro) voglia ottenere ottenere gli arresti domiciliari, ...

Allerta Meteo - tanta neve in pianura Venerdì 1 Febbraio al Nord : la Protezione Civile attiva l’Unità di Crisi – LIVE : Alla luce delle previste condizioni Meteo avverse per le prossime ore, con nevicate abbondanti fino a quote di pianura su gran parte delle regioni settentrionali, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha presieduto una riunione in videoconferenza con le regioni interessate, per fare il punto della situazione sullo scenario atteso e sulle misure messe in campo sul territorio allo scopo di ridurre al minimo i disagi per la ...

Coppa Davis 2019 - India-Italia domani (venerdì 1° febbraio) : programma - orari e come vederla in tv : Dopo gli Australian Open 2019 e il trionfo del serbo Novak Djokovic, l’attenzione si sposta alla Coppa Davis 2019 e per l’Italia ci sarà l’insidia India. Il match, in programma l’1 e 2 febbraio a Calcutta sull’erba indiana, sarà valido per il turno di qualificazione alla Fase Finale di questo nuovo format. Il capitano non giocatore Corrado Barazzutti ha convocato per questo impegno Matteo Berrettini, Simone Bolelli, ...

Meteo - le previsioni di domani venerdì 1° febbraio - : Il mese di febbraio si apre con un'eccezionale ondata di maltempo. Diverse regioni del Centro Nord hanno emesso un avviso di allerta arancione - una delle più alte della scala - per neve, pioggia, ...

Scuole chiuse venerdì 1 febbraio per allerta neve : la decisione delle Regioni sul maltempo : Dove resteranno chiuse le Scuole venerdì 1 febbraio? A causa del maltempo e dell'allerta neve molti comuni hanno già deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza. Ecco l'elenco in aggiornamento delle Regioni interessate: dal Piemonte alla Lombardia alla Liguria.Continua a leggere

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni di venerdì 1° febbraio 2019 : anticipazioni puntata n. 105 de Il PARADISO DELLE SIGNORE daily in onda venerdì 1° febbraio 2019: Tina (Neva Leoni) e Agnese (Antonella Attili) sono intenzionate a far riconciliare Antonio (Giulio Corso) e Salvatore (Emanuel Caserio)… Adelaide (Vanessa Gravina) accusa il cognato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) di aver organizzato la serata al circolo non per essere d’aiuto al figlio ma per fare impressione su Andreina (Alice ...

Francesca Inaudi in “Preziosa” venerdì 1 e sabato 2 febbraio al Teatro del Lido di Ostia : venerdì 1 e sabato 2 febbraio (ore 21) Francesca Inaudi conquista il palco del Teatro del Lido di Ostia con PREZIOSA, scritto da Maria Teresa Venditti e diretto da Luca De Bei. A tre anni, gettandosi dal seggiolone.A undici anni, cercando di soffocare con delle Big Babol. A quindici anni, tagliandosi le vene…il flusso di coscienza di PREZIOSA travolge la platea come una fiume in piena, mentre la protagonista ripercorre le tappe fondamentali ...

Roma : incontri - eventi - mostre - attività di venerdì 1 - sabato 2 e domenica 3 febbraio : Tre appuntamenti domenica 3 febbraio: alle 10.30, Scienza in famiglia: "Pianeta Blu" , 3-4 anni con genitori, . Il colore blu rivelerà le storie del nostro pianeta; fra pozze d'acqua, profondità ...

UNA VITA : cosa succede venerdì 1° febbraio 2019 - anticipazioni : anticipazioni puntata di Una VITA di venerdì 1° febbraio 2019: Celia rivela a Simon che è stata Elvira a seminare per strada i vetri che hanno ferito Adela. Elvira non può a quel punto negare l’evidenza, ma al tempo stesso non intende chiedere scusa. Comunque sia, Simon le ripete che tra loro è finita! Samuel presta soccorso a Blanca, la quale è svenuta in camera e ora ha un vistoso taglio alla fronte… Nel corso dell’omaggio a ...

BEAUTIFUL : cosa succede venerdì 1° febbraio 2019 - anticipazioni : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 1° febbraio 2019: Bill Spencer (Don Diamont), per amore di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), ha deciso di non denunciare Taylor (Hunter Tylo)… Bill chiede a Steffy una contropartita per quello che ha fatto: vuole che lei annulli il suo matrimonio con Liam (Scott Clifton)… Steffy, messa alle strette, medita di firmare l’annullamento e chiede un incontro a Liam… Attenzione: ...

Allerta Meteo per neve e maltempo - scuole chiuse Venerdì 1 Febbraio 2019 : ecco l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : Si sta avvicinando l’ultima perturbazione del mese di gennaio, che sarà responsabile di una nuova e intensa ondata di maltempo tra Venerdì e il weekend. Il suo passaggio darà luogo a condizioni Meteo avverse soprattutto nelle regioni settentrionali, con nevicate abbondanti su tutto l’arco alpino fino ai fondovalle e copiose nevicate fino a quote di pianura sulle regioni nordoccidentali. Tra Venerdì sera e la giornata di sabato il maltempo ...

Piacenza e provincia : gli eventi nel weekend da venerdì 1 a domenica 3 febbraio : SPETTACOLI, MUSICA venerdì Venerdi sera Pino Scotto, l'eclettico artista rock, salirà sul palco di Athena per proporre il suo ultimo ed apprezzato album Eye for an eye , nel quale ha attinto a piene ...