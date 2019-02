Usa-Russia | nuova crisi dei missiliL' Ue spaccata campo di battaglia

“Violazioni dalla Russia” - gli Usa annunciano il ritiro dal trattato sul disarmo nucleare : «La Russia ha messo a rischio gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti, non possiamo più essere limitati da un trattato che la Russia viola in maniera spudorata». Mike Pompeo, segretario di Stato americano, si esprime così nella giornata in cui gli Stati Uniti formalizzano l’inizio dell’iter per uscire dal trattato Inf, relativo ai missili a me...

Usa via dal trattato con la Russia sulle armi nucleari - : Mike Pompeo ha spiegato che le "continue violazioni" russe al testo dell'87 hanno portato a questa decisione. Il ritiro entro 6 mesi, ma i due Paesi potrebbero raggiungere una nuova intesa. Mosca: "...

Gli Usa si ritirano dal trattato Inf con la Russia sulle armi nucleari : Il segretario di stato americano, Mike Pompeo, ha annunciato il ritiro degli Usa dallo storico trattato Inf sulle armi nucleari firmato da Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov nel 1987. "La Russia ha ...

Gli Usa si ritirano dal Trattato sulle armi nucleari : “La Russia lo viola da sempre” : L'ufficializzazione è arrivata dal segretario di stato americano Mike Pompeo: "Negoziamo un nuovo accordo intesa se Mosca rispetta gli impegni". La Nato ha fatto sapere di "appoggiare pienamente" la decisione. L'accordo venne firmato nel 1987 da Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov e pose fine alla Guerra Fredda.Continua a leggere

Gli Usa si ritirano da un trattato sulle armi nucleari con la Russia : (foto: Al Drago/Bloomberg/Getty Images) Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere l’ adesione all’ Intermediate-Range Nuclear Forces (Inf) e avvieranno il processo di ritiro dal trattato che fu stipulato nel 1987, quando ancora esistevano le repubbliche socialiste sovietiche. L’accordo richiedeva l’eliminazione dei missili nucleari a raggio corto e intermedio, così come la distruzione di lanciatori e strumenti di ...

Usa si ritirano dal Trattato Inf : "La Russia ha violato gli accordi" : Infine nel testo si legge: ' Sarebbe una cosa fantastica per la Russia e gli Usa, sarebbe ottimo anche per il mondo '.

Armi nucleari - Usa confermano il ritiro dal trattato Inf : “La Russia lo viola da sempre. Noi pronti a una nuova intesa” : Gli Stati Uniti si ritirano dallo storico trattato Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty sulle Armi nucleari firmato da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov e che pose fine alla Guerra Fredda. L’ufficializzazione, preceduta nelle scorse settimane dagli annunci di Donald Trump, è arrivata dal segretario di stato americano Mike Pompeo. La Nato ha fatto sapere di “appoggiare pienamente” la decisione. “La Russia ha violato ...

Nucleare - gli Usa escono dal trattato con la Russia : 'Mosca lo ha sempre violato' : 'Questo sarebbe una cosa fantastica per la Russia e gli Usa, e sarebbe ottima anche per il mondo', aggiunge. Nucleare: Germania, a marzo conferenza a Berlino su disarmo 'La Russia ha violato per anni ...

Usa vicini all'uscita da Trattato INF - Russia promette che non ignorerà eventuali minacce : Banalmente si potrebbe dire che Putin l'aveva detto. Appena qualche mese fa il presidente russo aveva messo in guardia gli Stati Uniti da un'eventuale uscita dal Trattato sugli accordi per i missili nucleari, promettendo che non avrebbe ignorato azioni dal sapore provocatorio. Adesso, puntualmente, Trump e i suoi sono pronti ad annunciare davvero l'abbandono degli Stati Uniti del Trattato INF, a cui dovrebbe seguire anche il dispiegamento di ...

Usa - verso l'annuncio dello stop all'accordo nucleare con Russia : L'accordo, firmato nel 1987 da Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov, è considerato una pietra miliare della fine della Guerra fredda

Usa-Russia - tensione nei cieli : il caccia russo punta l’F-15 americano e il pilota è costretto a reagire così : Un jet russo sfiora, pericolosamente, un caccia americano. La denuncia è arrivata direttamente dal Pentagono, che ha accusato la Russia di aver violato. lo scorso 28 gennaio, gli accordi e le norme di diritto internazionale. Nel video si vede un Sukhoi Su-27P avvicinarsi a un F-15C americano, che è costretto a virare e ad allontanarsi. Video Twitter/Babak Taghvaee L'articolo Usa-Russia, tensione nei cieli: il caccia russo punta l’F-15 ...

Gli Usa verso il ritiro dal trattato sulle armi nucleari con la Russia : L'amministrazione Trump è pronta ad annunciare il ritiro degli Usa dallo storico trattato con la Russia per il controllo degli armamenti nucleari, Inf,, firmato da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov e ...

Usa - “Trump verso il ritiro dal trattato sulle armi nucleari con la Russia” : Minacciato lo scorso 4 dicembre, il ritiro degli Stati Uniti dal trattato con la Russia per il controllo degli armamenti nucleari (Inf) sembra ormai imminente, come riporta l’Associated Press. Un accordo firmato da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov, nel 1987, e considerato una pietra miliare della fine della Guerra Fredda. Era stato lo stesso presidente americano Donald Trump settimane fa a dare la scadenza del 2 febbraio, accusando Mosca di ...

Russia : Con soli dieci missili cancelleremo la vita negli Usa : Nelle stesse ore in cui gli Stati Uniti annunciavano la messa in produzione della testata W76-2, la Russia sottolineava le capacità distruttive delle sue nuove armiNel giorno in cui gli Stati Uniti annunciavano la messa in produzione della nuova testata termonucleare a basso rendimento W76-2, Mosca pubblicava sul quotidiano Zvezda un testo scritto esclusivamente in russo e non tradotto, in cui si ipotizza la potenza necessaria per cancellare la ...