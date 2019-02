Usa 2020 | Cory Booker | il Dem stile Obama | annuncia candidatura

Presidenziali Usa 2020 - si affacciano l'ex ceo di Starbucks e Hillary Clinton : Kamala Harris Condividi Dobbiamo dire la verità e combattere per la verità', l'urlo di Kamala, che sottolinea come si sia arrivati 'a un punto di svolta nel nostro Paese e nel mondo, e dobbiamo ...

Usa - Hillary forse in campo nel 2020 : 1.02 Hillary Clinton non esclude di scendere di nuovo in campo per le presidenziali. Secondo alcune fonti vicine all'ex first lady e segretario di Stato, citate dalla Cnn e riprese da molti media Usa, Clinton ancora nell'ultima settimana avrebbe confidato in privato di "non aver chiuso le porte per una sua corsa nel 2020".

Pete Buttigieg - apertamente gay e ex militare - candidato democratico alle presidenziali Usa 2020 : Nel video ufficiale per lanciare la sua candidatura alle presidenziali USA del 2020, Pete Buttigieg ha una voce calma e decisa. "In questo momento, al nostro paese, serve un nuovo inizio" dice nel filmato di pochi minuti che gli ha aperto la strada alla corsa delle primarie Dem. Il nuovo inizio lo rappresenta perfettamente. Buttigieg ha 37 anni, veterano della guerra in Afghanistan (tenente della marina a stelle e strisce) e gay dichiarato. ...

Elezioni Usa 2020 : la senatrice Kamala Harris corre per le primarie democratiche : In un'intervista alla Abc la senatrice, avvocatessa ed ex procuratrice, di 54 anni, Kamala Harris ha comunicato la sua candidatura alla Casa Bianca per il 2020; dichiarando per quanto riguarda la situazione attuale, che il popolo americano ha bisogno di una persona che combatta realmente per gli interessi della gente e non per i propri. Nel 2003 Kamala è diventata procuratore distrettuale di San Francisco, diventando così la prima donna ...

Usa 2020 - in campo Mr. StarbucksMilionari cool all'assalto di Trump : USA 2020/ Ha trasformato una torrefazione di Seattle un marchio globale. Ora Howard Schultz, miliardario presidente di Starbucks e democratico, vuole sfidare Trump alle presidenziali 2020 Segui su affaritaliani.it

Usa 2020 - correrà la dem Gillibrand : ANSA, - WASHINGTON, 16 GEN - La senatrice democratica di New York Kirsten Gillibran, 52 anni, ha annunciato che correrà per la presidenza americano nel 2020. L'annuncio è stato fatto durante il ...

Standard Chartered - Usa non sarà più la maggiore economia già nel 2020 : Gli Stati Uniti perderanno il primato di economia più grande al mondo, e accadrà già l'anno prossimo. Sono queste le stime della banca britannica Standard Chartered , che effettuano questa previsione tenendo conto di una combinazione fra la ...

Usa 2020 - Julián Castro si candida alla Casa Bianca : Julián Castro, l'ex segretario di Obama per le politiche abitative ed ex sindaco di San Antonio, in Texas, ha annunciato sabato 12 gennaio che si candiderà alla presidenza degli Stati Uniti. Il ...

Tokyo 2020 - scandalo corruzione sul Comitato olimpico giapponese : accUsato il presidente Takeda : Tsunekazu Takeda sarebbe al centro di un caso di corruzione legato alla candidatura vincente della capitale giapponese per la prossima edizione dei Giochi Un nuovo possibile scandalo legato all’assegnazione delle Olimpiadi rischia di deflagrare a circa un anno e mezzo dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Stando a quanto scrive il quotidiano Le Monde il presidente del Comitato olimpico giapponese, Tsunekazu Takeda, sarebbe al centro di un ...

Tokyo 2020 - presidente del comitato giapponese accUsato di corruzione - : Tsunekazu Takeda è stato incriminato a dicembre a Parigi per "corruzione attiva" nell'inchiesta francese sull'attribuzione delle prossime Olimpiadi. Si indaga su un pagamento sospetto di 2 milioni di ...

Reddito di cittadinanza - se ne parla anche negli Usa (in vista delle elezioni 2020) : Il candidato Andrew Yang, democratico, imprenditore di successo, propone un Reddito di cittadinanza di 1.000 dollari al mese...

Ryder 2020 : Stricker - onore guidare Usa : ANSA, - ROMA, 10 GEN - Steve Stricker non si nasconde e ammette che guidare gli Usa alla Ryder Cup 2020 "rappresenterebbe un grande onore oltre che un privilegio". Nel Wisconsin, dove è nato e ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : ufficializzati i gironi. Italia con la Serbia - Polonia-Francia da brividi - Brasile e Usa favoriti : La FIVB ha ufficializzato la composizione dei gironi dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile. Le 24 formazioni partecipanti (cioè le migliori del ranking internazionale aggiornato al 1° gennaio, quello post Mondiali) sono state divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, utilizzando il sistema a serpentina. Le vincitrici dei sei gruppi, che si disputeranno da venerdì 9 a domenica 11 ...

Allarme fegato : NASH malattia più diffUsa al mondo - nel 2020 ne soffriranno 3 miliardi di persone : fegato SOTTO ANALISI ALL’UNIVERSITA’ DI MILANO – Si conclude oggi presso l’Università di Milano la due giorni di congresso sulla Steatosi Epatica, fegato Grasso o NAFL (Non Alcoholic Fatty Liver) organizzato dal GIS-NASH, il Gruppo Italiano di Studio della NASH nelle malattie infettive, sotto l’egida della Società Italiana di Malattie Infettive – SIMIT. Il GIS raccoglie specialisti di diverse estrazioni: ci sono ovviamente infettivologi, ...