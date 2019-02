United | Solskjaer su Martial | “può diventare come Ronaldo”

calcioweb.eu

"Sono qui per aiutare i giocatori, per guidarli fino al termine della stagione. Con Anthony ho parlato per esempio di Cristiano Ronaldo, di cosa ha fatto allo, e penso che ogni giocatore debba ispirarsi a un modello". Sono le importanti dichiarazioni di Ole Gunnar: "Anthony e' un fantastico finalizzatore, deve solo procurarsi qualche occasioni in piu', ha la capacita' di fare 20 gol a stagione – continua – Quello che gli continuo a dire e' che deve intuire, sentire l'odore delle occasioni e, possibilmente, fare qualche gol 'brutto' in piu'. Lui e Rashford segnano tantissimi gol fantastici ma possono farne altri 5-6 in piu' con un tap-in, con uno scatto. Possonouna grande coppia e penso che in futuro vedremo tante belle combinazioni fra loro".