UNA VITA | anticipazioni puntata di domenica 3 febbraio 2019

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : Trini muore! : Dopo aver dato alla luce la piccola Milagros, la Crespo avrà una crisi respiratoria. I soccorsi arriveranno troppo tardi.

UNA VITA anticipazioni dal 4 all’8 Febbraio 2019 : il ritorno di Felipe : anticipazioni Una Vita prossima settimana: Felipe torna ad Acacias 38 Dopo una lunga assenza, l’avvocato Felipe torna ad Acacias 38 proprio in onore della festa organizzata da Donna Rosina. Quest’ultima ha deciso di comunicare ai suoi amici di essere incinta di Liberto nel corso di un rinfresco. Nonostante ciò, le cose non filano assolutamente liscio. […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 4 all’8 Febbraio 2019: il ...

UNA attività sessuale regolare riduce problemi di ipertensione/ Ricerca USA : è meglio dei farmaci perché... : Una attività sessuale regolare riduce problemi di ipertensione. Una Ricerca spiega perché il sesso è una terapia naturale per abbassare la pressione

UNA VITA Anticipazioni 1 febbraio 2019 : Blanca teme di essere rimasta incinta : Dopo i suoi continui capogiri, la Dicenta capisce che qualcosa non va e confida a Leonor di temere di aspettare un bambino.

UNA VITA spoiler spagnoli puntate 937 - 941 : Trinidad ha una bambina - Ursula arrestata : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della amatissima soap Una Vita che in Italia continua ad avere ogni giorno un pubblico di oltre due milioni di telespettatori. Nelle puntate 937 - 941 attualmente in onda nella penisola iberica, i protagonisti principali sono Trini, Celia, oltre a Telmo ed Ursula. La moglie di Ramon avverte dei forti dolori a causa dei quali è necessario chiamare il medico. Quest'ultimo riferisce al Palacios che per ...

Trame - UNA VITA : Victor ferisce gravemente il colonnello Valverde in duello : Le conseguenze del bacio tra Victor e Elvira saranno al centro della trama delle nuove puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimana su Canale 5. Il cioccolatiere, infatti, verrà sfidato a duello dal colonnello Arturo Valverde, in quanto colpevole di aver disonorato Elvira. Un duello che avrà tragiche conseguenze su uno dei due personaggi. Una Vita, anticipazioni: Arturo sfida a duello Victor Le Trame di Una Vita, svelano che Elvira ...

Trame spagnole - UNA VITA : Trini esala l'ultimo respiro dopo pochi giorni dal parto : Un tragico colpo di scena arriva dalle puntate di Una Vita, appena andate in onda in Spagna. Le anticipazioni svelano che Trini Palacios morirà improvvisamente a pochi giorni dalla nascita della piccola Milagros. Una Vita: Trini partorisce Milagros Dagli spoiler spagnoli di Una Vita, si evince che Ramon avrà paura che sua moglie non riesca a portare a termine la sua gravidanza, visto che non è più giovane. Celia, nel frattempo, apprenderà di ...

Anticipazioni spagnole UNA VITA : Trini muore a causa di Celia che tarderà a soccorrerla : Nuovo appuntamento dedicato alla famosa soap opera iberica “Una Vita”. Negli articoli precedenti avete sicuramente letto che nelle puntate che sono andate in onda sull’emittente televisiva LA 1 TVE in questi giorni, c’è stato un lieto evento. Si tratta della nascita della figlia di Trini Crespo e Ramon Palacios, che è venuta al mondo dopo tante complicazioni. Purtroppo, le ultime Anticipazioni non sono positive, perché l’attrice che ha ...

UNA VITA - anticipazioni puntate spagnole : TRINI È MORTA!!! : Tragico colpo di scena nelle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita): nel corso del capitolo 940, andato in onda questo pomeriggio (giovedì 31 gennaio 2019), TRINI Crespo (Anita Del Rey) è morta improvvisamente. Facciamo quindi il punto della situazione per capire come si è arrivati a questa funerea svolta… Come abbiamo già anticipato ai nostri lettori, TRINI ha dato da poco alla luce la piccola Milagros, la figlia avuta dal marito Ramon ...

Trame UNA VITA : Victor viene lasciato dalla figlia di Ramon : Nei prossimi episodi dell’appassionante soap opera di origini iberiche “Una Vita” ci saranno tanti avvenimenti sorprendenti. A stupire sarà sicuramente l’avvicinamento tra Victor Ferrero ed Elvira Valverde. Sarà la figlia del colonnello Arturo a fare delle avance al pasticciere, ma le sue intenzioni non saranno reali, dato che si getterà tra le braccia dello stesso soltanto per vedere se Simon Gayarre ha davvero smesso di amarla. Purtroppo ...

Anticipazioni UNA VITA : Victor bacia Elvira tradendo Maria Luisa : Le Anticipazioni iberiche della soap Una Vita giunte fino a noi direttamente dalla Spagna rivelano che una giovane coppia tanto amata dal pubblico italiano subirà un grosso periodo di crisi. Infatti prossimamente verranno trasmesse in Italia le puntate in cui il giovane Victor tradirà la bella Maria Luisa. La vendetta di Elvira Simon, dopo aver ricevuto il perdono da sua moglie per i suoi tradimenti, deciderà di far funzionare il suo matrimonio. ...