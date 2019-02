Un Posto al Sole Anticipazioni 1 febbraio 2019 | Franco preoccupato che Prisco ottenga i

«Un Posto al sole» - le anticipazioni : rapporti difficili - : Quali sono le prime impressioni di questo mondo tutto nuovo? «Ottime. La novità per me non è solamente l'essere in tv e in una soap. Infatti non avevo mai lavorato con un gruppo così affiatato. Si ...

Un Posto al sole anticipazioni : MANLIO e ADELE - la quiete prima della tempesta : È forse una delle trame di Un posto al sole più scottanti degli ultimi anni e, a leggere le dichiarazioni dei due attori che la stanno portando avanti da protagonisti, è chiaro che non dev’essere neanche facile recitarla: parliamo delle violenze domestiche in casa Picardi, che ultimamente hanno visto l’intervento di una Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) sempre più sospettosa e di una Susanna (Agnese Lorenzini) che invece è incapace ...

Un Posto al sole - anticipazioni settimana prossima : il retroscena : anticipazioni Un posto al sole, 4-8 febbraio: guai per Serena e Filippo Un posto al sole è seguito da una media di due milioni di telespettatori a puntata, un record se si pensa che la soap di Rai3 va in onda da più di venti anni ormai. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 4 all’8 febbraio svelano che l’arrivo inaspettato di Simona, l’ex moglie di Valerio, sconvolgerà la vita degli abitanti di Palazzo Palladini. Dopo aver ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 1° febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5180 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 1° febbraio 2019: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) deve decidere se incontrare di nuovo Vera (Giulia Schiavo) oppure no… Elena (Valentina Pace), dopo aver detto ad Alice (Fabiola Balestriere) che è incinta, è più ottimista sulla sua storia con Valerio (Fabio Fulco)… Temendo che Gaetano Prisco (Fabio De Caro) voglia ottenere ottenere gli arresti domiciliari, ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 1 febbraio 2019 : Franco preoccupato che Prisco esca di prigione : Mentre la Giordano è più ottimista per la sua relazione con Valerio, Franco teme che Gaetano ottenga gli arresti domiciliari.

Anticipazioni Un Posto al sole Trama Puntate 4-8 febbraio 2019 : Valerio Delude Elena! : Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio 2019: Elena propensa a non tenere il bambino! Simona ed Alberto si conoscono! Anticipazioni Un posto al sole: Elena confessa a Valerio di aspettare un bambino e lui la Delude terribilmente! Simona fa pressioni al suo ex: vuole incontrare Vera a tutti i costi! Diego e Beatrice provano a ricostruire il loro rapporto. Anita e Vittorio travolti dalla ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 31 gennaio 2019 : Elena è sospettosa nei confronti di Simona : La Giordano mette in dubbio che le reali intenzioni di Simona siano quelle di aiutare sua figlia Vera.

Un Posto al sole - trame dall'11 al 15 febbraio : Adele confessa la verità a Susanna : Un posto al sole, sta per entrare nel vivo una storyline molto sentita dal pubblico e che presto vedrà nuovi incredibili sviluppi. Le trame delle puntate in onda dall'11 al 15 febbraio, rivelano che Adele finalmente troverà il coraggio di dire la verità a sua figlia Susanna sulle violenze che per anni ha subito da parte di Manlio. Intanto, Valerio riuscirà a trovare il modo per farsi perdonare da Elena, ed i due si riavvicineranno nonostante ...

Un Posto al sole anticipazioni : FERRI DOV’È? Intanto Alberto Palladini… : Attualmente il versante affaristico di Un posto al sole vede sempre più una commistione con le vicende sentimentali (passate e presenti) di uno dei personaggi in questo momento principali: Valerio Viscardi (Fabio Fulco) si ritrova infatti tra l’incudine e il martello, visto l’arrivo a sorpresa della sua ex Simona Alfano (Cinzia Cordella) e una Elena Giordano (Valentina Pace) sempre più piena di dubbi sull’uomo che ama… In ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 31 gennaio 2019 : Elena sospettosa nei confronti di Simona : la Giordano mette in dubbio che le reali intenzioni di Simona siano quelle di aiutare sua figlia Vera.

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 31 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5179 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 31 gennaio 2019: Elena (Valentina Pace) resta spiazzata dal ritorno di Simona Alfano (Cinzia Cordella) nella vita di Valerio (Fabio Fulco), che intanto cerca di stabilire con la sua ex un rapporto pacifico per il bene di Vera (Giulia Schiavo). Ma quali saranno le reali intenzioni di Simona? Angela (Claudia Ruffo) riceve un messaggio che la riporta a un periodo terribile del suo ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 30 gennaio 2019 : Simona ripiomba nella vita di Valerio : Il Viscardi deve fare i conti con il ritorno della sua ex compagna nonché madre di Vera. Il suo arrivo coincide con la scoperta della gravidanza di Elena.

Un Posto al sole spoiler : Adele confessa la verità su Manlio a Susanna : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “un posto al sole”. La soap tratta spesso temi sociali rilevanti ed anche in questo periodo ne sta affrontando uno piuttosto delicato: la violenza sulle donne. La protagonista di questa dolorosa vicenda è Adele, interpretata da Sara Ricci. La donna, durante la messa in onda degli episodi che andranno dall’11 al 15 Febbraio 2019, troverà finalmente il coraggio di ...

Un Posto al sole anticipazioni : FRANCO maledice PRISCO - che però… : I telespettatori di Un posto al sole sanno che siamo alla vigilia di una nuova importante trama che riporterà per un lungo periodo FRANCO Boschi (Peppe Zarbo) in primo piano, peraltro con il ritorno in scena di un “grande cattivo” che ha caratterizzato il recente passato della soap. Dopo circa un anno, infatti, rientra in scena Gaetano PRISCO (Fabio De Caro), il losco strozzino che aveva tenuto banco a Upas a cavallo tra il 2017 e il ...